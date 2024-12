Diana Sánchez, quien fue una de las figuras más emblemáticas del programa de competencias 'Combate', habló sobre los ingresos que obtuvo durante su paso por el reality transmitido por ATV. En una reciente entrevista con 'Café con la Chévez', la exchica reality reveló que los sueldos en ese entonces podían alcanzar cifras de hasta S/13.000. Estas declaraciones generaron revuelo, especialmente por las diferencias salariales entre hombres y mujeres, y el impacto que tenían las controversias en los pagos.

Actualmente, Diana reside en Estados Unidos, pero su regreso a Perú para participar en 'El gran chef famosos' ha vuelto a colocarla en el foco mediático. Durante la conversación, habló no solo de los ingresos que manejaban los participantes, sino también de las estrategias que utilizaban para negociar mejores contratos en uno de los periodos más competitivos de la televisión peruana.

¿Cuánto llegó a ganar Diana Sánchez en 'Combate'?

Diana Sánchez fue parte de 'Combate' desde sus inicios, un programa que marcó un antes y un después en la televisión de entretenimiento en Perú. Durante la entrevista, la bailarina confirmó que algunos integrantes llegaron a recibir sueldos de entre S/10.000 y S/13.000 , aunque aclaró que estos montos no se mantuvieron de manera constante. “Yo he escuchado, ya después, que en algún momento han pagado 10 mil, 13 mil, pero por corto tiempo se pagó”, comentó.

Diana Sánchez es una de las 'combatientes' más queridas de la historia de Combate'. Foto: Twitter

Sin embargo, también destacó que estos ingresos no eran completamente netos, ya que muchos participantes debían invertir en su imagen personal. “Obviamente también había gastos. Por ejemplo, yo gastaba un poquito para arreglarme, pero otras personas sí tenían que producirse más y era de su plata”, explicó Diana, detallando cómo el costo de maquillaje, vestuario y otros aspectos recaía directamente en los participantes.

¿Qué dijo Diana Sánchez sobre los sueldos en 'Combate'?

La exintegrante del 'Equipo verde' no dudó en detallar cómo se manejaban los pagos dentro del reality. Según la popular 'Chata', los sueldos estaban condicionados por el nivel de popularidad, el tiempo de permanencia en el programa y, en algunos casos, por la generación de polémicas. “Yo hice mi verdadero escándalo para que me paguen un poquito más. Ay, me torcí el tobillo, tenía que llorar si no, no soltaban”, mencionó entre risas.

Además, mencionó a algunas de las figuras más privilegiadas, como Mario Hart y Alejandra Baigorria, quienes eran considerados los favoritos de la producción. “Estaba Mario Hart, que era también engreído del programa, y de ahí Alejandra. Estábamos en el top. Pero siempre han pagado un poquito más a los chicos”, señaló Diana, dejando en claro las desigualdades dentro del reparto de sueldos.