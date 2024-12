Renato Rossini Jr., el polémico exconcursante de 'Gran hermano Argentina', ha vuelto a ser noticia tras sus revelaciones en el programa 'LAM'. El joven, quien fue eliminado recientemente del reality show, confirmó por fin lo que muchos seguidores ya sospechaban: su relación con la actriz Ale Fuller. A pesar de que en su momento tanto Rossini como Fuller evitaron dar detalles sobre su vínculo, el participante del programa argentino rompió el silencio y oficializó su noviazgo con la actriz, algo que había generado gran expectativa entre los fans.

Renato Rossini confirma que estuvo en una relación con Ale Fuller

Uno de los temas más comentados desde la participación de Renato Rossini en 'Gran hermano' fue su relación con la actriz Ale Fuller, que durante mucho tiempo fue motivo de rumores. Aunque ambos se habían limitado a hablar de una “conexión” entre ellos, el joven concursante dejó claro en su entrevista en 'LAM' que no solo tuvieron una conexión, sino que fueron pareja. “Quería aprovechar para mandarle un beso a Ale, es una chica que me enseñó muchísimo en la relación, si no fuera por ella no sería lo que soy”, comentó Rossini, generando sorpresa entre los panelistas y los televidentes.

El joven, quien ha estado en boca de todos durante su participación en el reality show, aclaró que fue él quien decidió dar por finalizada la relación. “Yo terminé con ella”, fueron sus palabras al ser consultado sobre quién había puesto fin al noviazgo. Esta declaración fue una de las más esperadas, ya que hasta ahora no se conocían detalles específicos sobre la ruptura entre ambos.

Además de hablar sobre su relación con Ale Fuller, Renato Rossini fue cuestionado sobre su relación con Pablo Heredia, exnovio de la actriz. La pregunta surgió debido a la cercanía que Fuller y Heredia habían tenido en el pasado, pero Rossini negó conocer al actor argentino.