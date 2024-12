El set del programa 'El gran chef famosos' se llenó de emoción y homenajes en el baby shower sorpresa de José Peláez. A pesar de que su esposa no pudo asistir al evento, su presencia se sintió a través de un video lleno de recuerdos y un mensaje conmovedor. El conductor no pudo contener las lágrimas mientras agradecía a su esposa y al equipo del programa por la sorpresa. “Prometo ser un gran padre y un gran esposo. Gracias también a todos por esta noche, no la voy a olvidar jamás”, afirmó emocionado.

José Peláez recibió emotiva sorpresa de su esposa

Durante la emisión del programa, Peláez fue sorprendido con una celebración de baby shower que incluyó regalos y palabras emotivas de los participantes. Sin embargo, el momento cumbre llegó cuando se proyectó un video grabado por Alejandra de la Flor, su esposa. En el video, Alejandra y su hijo Lucas dedicaron un mensaje lleno de amor y gratitud.

“Hola, amor, somos Ale y Lucas”, comenzó diciendo Alejandra, mientras se mostraban imágenes de momentos felices de la pareja, incluyendo el instante en que José descubrió que sería padre. Peláez, visiblemente emocionado, intentó contener las lágrimas y dedicó unas palabras a su esposa: “Siempre digo que ella es un ángel en la tierra. Me siento muy afortunado de ser su esposo, es la mujer que amo”.

El conductor también reconoció el esfuerzo de su esposa por participar en este tipo de gestos, considerando que ella es muy reservada con su vida privada. “Sé que le cuesta mucho hacer estas cosas porque cuida mucho su privacidad, pero quiero decirle que la amo y ella es mi compañera de vida, mi ángel”, agregó.

Peláez y su esposa. Foto: Instagram

¿Cómo se conocieron José Peláez y su esposa?

La historia de amor entre José Peláez y Alejandra de la Flor comenzó en 2020, durante la pandemia del COVID-19. En una entrevista para el podcast 'La lengua' de Jesús Alzamora, el conductor reveló detalles de cómo inició su relación. “Ale, mi novia, es un amor de pandemia y no la conocí en Tinder ni en otra plataforma digital. Salíamos de vez en cuando, en reuniones pequeñas, con unos pocos amigos”, relató.

Desde el inicio, Alejandra ha sido un pilar fundamental en la vida de José Peláez, ayudándolo a crecer tanto personal como profesionalmente. “Me enseñó que, a veces, trabajando un poco más y haciendo lo mejor posible, las cosas salen muchísimo mejor. Desde que estoy con ella trato de hacer lo mejor posible”, compartió el conductor.