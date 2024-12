Elton John: "He vivido una vida increíble, pero ha sido una vida terrible y agotadora"

Elton John ha sido elegido por la revista Time como el ícono del 2024, un año en el que lo ha ganado todo. A inicios de enero ingresaba al grupo EGOT, es decir, un artista que ha ganado los premios Emmy, Grammy, Óscar y los Tony. Pero la voz de ‘Cold Heart’ vive una etapa compleja tras perder parcialmente la visión por una infección ocular. La publicación lo buscó en su residencia y repasó su vida dividida en dos momentos: presobriedad y postsobriedad.

“Lo más vergonzoso de mi vida fue no saber manejar una lavadora cuando entré en tratamiento (antidrogas). ‘Pensé: ‘Joder. Aquí estás, a los 43 años, y no sabes manejar una lavadora. Eso demuestra lo jodido que estás”, señaló a Time.

El cantante de 77, “no oye demasiado bien ni camina con confianza”, dice la periodista Belinda Luscombe. “Una cirugía correctiva realizada hace unos años hizo que las gafas fueran principalmente una opción cosmética, pero una infección ocular reciente dañó el nervio óptico de su ojo derecho y está tardando un tiempo en sanar. Su esposo (David Furnish) está decidido a ser optimista al respecto”.

PUEDES VER: Hollywood reacciona contra Trump

En la entrevista, Elton John recordó la conflictiva relación con su madre, a pesar de haber sido cercanos. Sheila Farebrother lo apoyó desde niño para que se dedicara a la música. “Ella significaba mucho para mí, pero mi éxito la cambió”. El cantante se responsabilizó económicamente por ella, pero no aprobaba su relación con Furnish. “Probablemente era una de las mentirosas más grandes que he conocido. Pero eso es porque era una sociópata, y yo llegué a entenderlo”.

Para su cumpleaños número 90, Farebrother contrató a un imitador de Elton John e invitó a la prensa. “La llamé al día siguiente para desearle un feliz cumpleaños. Le pregunté cómo le había ido”, dice el cantante. “Y ella me dijo que era genial. Es tan bueno como tú”.

Su vida “postsobriedad”

En la publicación recuerdan que Elton John ayudó a varios de sus colegas a dejar las drogas, pero no pudo ayudar a George Michael, fallecido en Navidad del 2016. “Es duro decirle a alguien que está siendo un imbécil, y es duro escucharlo. Al final tomé la decisión de admitir que yo estaba siendo un imbécil”, señala.

Como alguien que ha estado al límite por la adicción, Elton John está en contra de la legalización de las drogas, incluso de la marihuana. “Sostengo que es adictiva. Conduce a otras drogas. Y cuando estás drogado –y yo he estado drogado– no piensas con normalidad. Legalizar la marihuana en Estados Unidos y Canadá es uno de los mayores errores de todos los tiempos”.

Al cantante británico le desagrada la televisión y fiel a sus convicciones ha rechazado ofertas para ser jurado de programas. Respecto a la música y a su vida, confiesa que no ha perdido la emoción de hacer un nuevo disco y está reflexionando incluso más. “Realmente no creo demasiado en el Dios bíblico, pero tengo fe. Mi poder superior me ha cuidado toda la vida; me ayudó a superar las drogas, la depresión, la soledad y la sobriedad. Creo que ha estado ahí todo el tiempo. Simplemente no lo reconocí”.

Pero a sus hijos no les desea ingresar a la industria. “He vivido una vida increíble, pero ha sido una vida terrible y agotadora. No quisiera que ellos tuvieran tanta presión”. Pero ¿Qué espera el ícono del año? Sería suficiente, dice, “si la gente recuerda que intentamos cambiar un poco el mundo, que fuimos amables, que intentamos ayudar. Y luego, aparte de eso, estaba la música”. Vestido de lila, volvió al escenario con una actuación especial en la cena de Time.