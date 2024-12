El martes 10 de diciembre, 'El gran chef famosos' vivió una noche llena de emoción y expectativa por la incorporación de nuevos refuerzos. La gran sorpresa de la velada fue la aparición de Melissa Klug, quien, acompañada de la carismática Canchita Centeno, se unió a la competencia culinaria. La empresaria y expareja de Jefferson Farfán llegó con una gran sonrisa, pero con nerviosismo al enfrentarse al desafío gastronómico.

Melissa Klug hace su debut en 'El gran chef' junto a Canchita Centeno

La llegada de Melissa Klug fue recibida con entusiasmo por el conductor José Peláez, quien presentó a la empresaria entre bromas, destacando su relación con Canchita Centeno, con quien comparte una amistad de casi una década. "Nos conocimos hace 9 años en un set de televisión, antes era mi amiga y ahora es mi familia", comentó Klug, mientras se mostraba nerviosa ante el reto. Cuando Peláez le preguntó si sabía cocinar, Melissa fue franca: "Yo no sé, no me va bien, lo siento". A pesar de su confesión, la dupla se lanzó al desafío de preparar pulled pork con macarrones con queso, pero los resultados no fueron los esperados.

Melissa Klug fue el refuerzo de Canchita Centeno. Foto: Latina

A pesar de la complicidad y las bromas entre las participantes, el plato no logró convencer a los exigentes jueces: Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías. El veredicto fue claro: el platillo estaba "muy salado". Este desliz culinario se reflejó en la tabla de puntuaciones, donde Canchita Centeno y Melissa Klug obtuvieron el puntaje más bajo de la noche, apenas un punto.

Al escuchar los resultados, la empresaria, siempre con su humor característico, bromeó: “Se pasaron, no me vuelvan a llamar”. A pesar del resultado bajo, su participación dejó una marca en el programa, demostrando que no todo en 'El gran chef famosos' se trata solo de cocina, sino también de la diversión y la interacción entre los concursantes.