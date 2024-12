Grasse Becerra se ha mostrado crítica frente a los recientes rumores de infidelidad que involucran a Edison Flores y su esposa, Ana Siucho. En una reciente declaración, la modelo y empresaria dejó claro que no cree en la fidelidad de los futbolistas, un sector con el que se ha mostrado escéptica en el pasado. A raíz de las especulaciones que indican que Flores habría iniciado una relación con una venezolana, Becerra aseguró que los futbolistas son todos iguales y que los rumores sobre la separación de la pareja solo benefician a la familia de Siucho.

Grasse Becerra no cree que 'Orejitas' sea un hombre fiel

En una entrevista para un medio local, Becerra dejó claro que no confía en los futbolistas y, al ser consultada sobre la fidelidad de Edison ‘Orejitas’ Flores, no dudó en expresar su escepticismo. "No he salido con ningún futbolista porque no confío en ninguno, todos son iguales. Mi abuela dice ‘cuídame de las aguas mansas, que de las bravas me cuido yo’", afirmó Becerra, quien ha sido franca en sus declaraciones sobre la relación de confianza que se debe tener en una pareja.

Grasse Becerra se peleó con Ana Siucho, esposa de Edison Flores.

Según la modelo, los futbolistas son conocidos por sus comportamientos fuera de las canchas y Becerra fue muy tajante al expresar que no cree que Edison Flores sea un hombre fiel. Esta postura se da en medio de los rumores de que el jugador de la selección peruana estaría involucrado sentimentalmente con otra mujer, lo que habría generado especulaciones sobre la separación de Flores y su esposa, Ana Siucho.

No cree en los rumores de separación entre Ana Siucho y Edison Flores

Becerra también opinó sobre los rumores de separación entre Edison Flores y Ana Siucho, los cuales han sido ampliamente comentados en los medios de comunicación. En su declaración, Grasse no solo desmintió cualquier vínculo personal con el futbolista, sino que sugirió que los rumores podrían tener un interés más profundo detrás. "Pienso que este rumor de la separación va por temas legales, por lo que está sucediendo a su esposa (Ana Siucho) y su familia, a ellos les conviene esos rumores de separación", dijo Becerra, insinuando que el escándalo podría tener un beneficio estratégico para la familia Siucho en términos legales.