Ana Siucho y Edson Flores han generado gran sorpresa tras los rumores de su separación por una presunta infidelidad del 'Orejas' con una joven venezolana. Si bien el futbolista había mantenido silencio inicialmente, dejando solo a la su esposa expresarse a través de sus historias de Instagram, finalmente decidió dejar mostrar su sentir ante el escándalo desatado.

¿Cómo reaccionó Edison Flores ante las preguntas sobre una supuesta infidelidad a Ana Siucho?

En medio de una complicada y accidentada conferencia de prensa, Edison Flores reapareció en la luz pública en medio de los rumores de una supuesta crisis en su matrimonio con Ana Siucho, provocada por una presunta infidelidad del 'Orejas'.

Luego de que las especulaciones cobraran fuerza, el equipo de 'Amor y Fuego' quiso obtener la versión de Edison Flores sobre el asunto. El futbolista fue interceptado a su salida de la conferencia de prensa por varios reporteros del show de espectáculos de Willax Televisión, quienes le preguntaron directamente sobre el supuesto engaño a Ana Siucho.

"Edison, se está sindicando con una ciudadana venezolana, ¿has faltado el respeto a tu matrimonio con Ana Siucho? ¿Tienes algo que decir? Edison, ¿tienes algo que decir? ¿Tienes una relación clandestina?", preguntó el hombre de prensa. El seleccionado nacional, notablemente incómodo ante la situación, evitó dar una respuesta clara sobre el tema.

Ante la insistencia del reportero, el 'Orejas' se limitó a negar con la cabeza, dando a entender que no había engañado a su esposa. No obstante, decidió no comentar nada más al respecto. Es importante recalcar que, hasta el momento, Ana Siucho no ha comentado nada sobre las recientes declaraciones de su esposo Edison Flores ni sobre los rumores de separación.