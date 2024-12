Walter Ángeles, propietario de la orquesta Hermanos Guerrero, reveló en el programa a un medio local que su agrupación sigue siendo víctima de extorsiones y que, a pesar de la gravedad de la situación, aún no han interpuesto una denuncia ante las autoridades. El líder de la agrupación de cumbia explicó que temen represalias contra los miembros de la orquesta, lo que ha impedido tomar las medidas legales necesarias.

Líder de Hermanos Guerrero denuncia extorsión y teme represalias

"Queremos trabajar, pero tenemos miedo", señaló Walter Ángeles a ADN Regional de RPP, quien también compartió que las extorsiones, que incluyen constantes amenazas y demandas de dinero, han generado un ambiente de temor en el grupo. Esta situación ha llevado a otras reconocidas agrupaciones musicales, como La Única Tropical, Armonía 10, Corazón Serrano, Agua Marina y el Grupo 5, a hacer un llamado para implementar medidas drásticas que ayuden a revertir los altos índices de inseguridad ciudadana que afectan al país.

El caso de la orquesta Hermanos Guerrero comenzó a adquirir notoriedad a raíz del asesinato de Thalía Manrique Castillo, cantante de la agrupación, quien perdió la vida durante un asalto en la carretera Fernando Belaunde, en la región de Amazonas, a principios de noviembre. Desde el trágico incidente, la agrupación ha sido víctima de amenazas por parte de desconocidos que exigen dinero.

Thalia Manrique, voz principal de Hermanos Guerrero, fue asesinada a balazos por delincuentes. Foto: Facebook

"Nos están pidiendo dinero y estamos con temor. La policía no sabe, por temor no he denunciado", expresó Walter Ángeles en la entrevista. Agregó que, desde el fallecimiento de Thalía, la situación de inseguridad ha empeorado y ahora temen por su seguridad personal. Ángeles reveló que algunos de los extorsionadores incluso han realizado llamadas desde penales, lo que aumenta la angustia del grupo.

A pesar de las amenazas y el miedo constante, la orquesta Hermanos Guerrero ha optado por no hacer pública la denuncia debido al temor de represalias. "Primero fue la muerte de Thalía y ahora esto. El grupo es más conocido y a veces nos llaman del penal. Como tengo detector de llamadas, sale eso. Necesitamos, por favor, protección", explicó el dueño de la orquesta.