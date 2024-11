El cantautor peruano Gian Marco Zignago hizo una inesperada aparición pública en uno de los eventos previos a la gala oficial de los Latin Grammy 2024, celebrados el 14 de noviembre, días después de anunciar su retiro temporal de los escenarios debido a problemas de salud. Gian Marco, nominado en la categoría mejor canción del año por su tema 'Aún me sigo encontrando', una colaboración con el salsero Rubén Blades, publicó en su cuenta de Instagram varias fotos donde se le ve acompañado de su novia, Juliana Molina. En las imágenes, ambos aparecen elegantes y sonrientes durante la ceremonia de premiación en honor a Carlos Vives, nombrado 'Persona del Año'.

La reaparición del cantante ha sido una sorpresa para sus seguidores, quienes lo han estado apoyando desde que reveló la gravedad de su situación médica. Gian Marco anunció recientemente la cancelación de sus próximos conciertos en Perú y el aplazamiento de su gira 'Mi vida en sol mayor' hasta el próximo año, debido a una lesión que afecta su columna vertebral y le dificulta movilizarse sin ayuda de un bastón.

Gian Marco reaparece en los Latin Grammy junto a su novia

Pese a su reciente anuncio de pausa en la música, Gian Marco no dejó pasar la oportunidad de asistir al evento previo a la gala oficial de los Latin Grammy 2024, donde se celebró la trayectoria de Carlos Vives como 'Persona del Año'. Acompañado de su novia Juliana Molina, el cantante sorprendió a sus fanáticos al mostrarse sonriente y optimista, posando en las fotografías que compartió en sus redes sociales. Esta presencia en la ceremonia ha generado un gran apoyo y admiración de parte de sus seguidores, quienes celebran su fortaleza ante las dificultades de salud.

¿Qué problema de salud tiene Gian Marco?

Recientemente, Gian Marco Zignago ha llamado la atención por una delicada situación de salud que afecta su columna vertebral. La lesión, revelada a través de sus redes sociales, ha sido tan severa que ha disminuido considerablemente su movilidad, forzándolo a utilizar un bastón para desplazarse.

En un emotivo mensaje, el cantante explicó que su condición le impide continuar con sus ensayos y presentaciones. Con el bastón como apoyo, compartió que necesita hacer una pausa para someterse a un tratamiento médico, lo que lo mantendrá alejado de los escenarios hasta el próximo año. “No estoy al 100%, no puedo trabajar así. Tengo que andar con bastón con mucho cuidado, y en el escenario, así no puedo estar, no se puede”, comentó en una publicación en Instagram.