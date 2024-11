Flor Polo ha sorprendido a sus seguidores al anunciar su participación en el certamen de belleza Miss Mundo Latina Perú, que se llevará a cabo este 7 de diciembre. Sin embargo, esta decisión no ha sido bien recibida por su madre, Susy Díaz, quien la criticó duramente por haber dejado de lado su trabajo como imagen de diversas marcas para enfocarse en este evento.

Quien sí apoya incondicionalmente a Florcita es su hijo mayor, Adriano, fruto de su relación con Néstor Villanueva. El jovencito, quien recientemente debutó como actor en la serie ‘Tu nombre y el mío’, se hizo presente en el evento y la dejó sorprendida por la inesperada sorpresa que le tenía preparada.

Flor Polo se quiebra ante sorpresa de su hijo durante el Miss Mundo Latina

A sus 38 años, Florcita Polo no pudo contener las lágrimas al recibir una conmovedora sorpresa de su hijo mayor, Adriano. El menor apareció en el evento de presentación a los medios del Miss Mundo Latina con una rosa roja para su madre. “Desde ahorita ya la veo con la corona. Yo la miro y la veo como la ganadora”, declaró Adriano a las cámaras de +Espectáculos, mientras Flor lloraba de la emoción.

“(Te emocionaste hasta las lágrimas)”, consultó el reportero, “Sí, porque mis hijos son mi motivación, mis hijos me motivaron a ingresar a este certamen, y lo mejor de todos es empoderar a la mujer”, contestó con la voz entrecortada Flor. Asimismo, reveló que haría si en caso se lleve la corona en el Miss Mundo Latina Perú. “Si yo llegara a ganar la corona, quiero preparar a muchas mujeres, a motivarlas, a que puedan cumplir sus sueños. Para mí es un sueño que si dios quiere espero se pueda cumplir”, dijo la influencer, quien tiene dos hijos.

Susy Díaz arremete en vivo contra Flor: “No veo que le sume”

Susy Díaz arremetió contra Flor Polo por su decisión de participar en el 'Miss Mundo Latina Perú 2024'. La excongresista cuestionó que su hija priorice el certamen de belleza, dejando de lado compromisos laborales. Según Susy, esta elección no le aporta nada positivo a Florcita. "Nadie me ha invitado ni siquiera mi hija (...) Sé que es el 7 porque recién me he enterado, acepté la invitación porque me van a premiar. La absorben bastante, todos los días está dejando sus trabajos porque ella es imagen de marcas y me dan la queja a mí porque pidió permiso para estar en eso", contó

"Mucho tiempo está dedicando a algo que creo que no veo que le sume, no veo que le sume. Ella nunca me hace caso. Este, hay cosas que no aprende, ¿no?", compartió.