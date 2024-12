El 28 de diciembre se conmemora el Día de los Inocentes, una fecha que ha logrado una notable aceptación tanto a nivel nacional como internacional. Este día se caracteriza por ser una oportunidad para que las personas den rienda suelta a su creatividad al realizar bromas ingeniosas dirigidas a su círculo cercano, ya sea en persona o a través de plataformas virtuales.

La celebración se ha convertido en un evento esperado por muchos, ya que fomenta el ingenio y la diversión de manera colectiva y hacer uso del humor como vehículo de conexión social. En ese contexto, te compartimos algunas ideas prácticas para que sorprendas a tus amigos o familiares con bromas originales utilizando las redes sociales como medio principal.

Bromas para hacer por WhatsApp en el Día de los Inocentes

Cambio de contacto:

Cambia tu foto de perfil y nombre por "Servicio Técnico". Envía mensajes a tus amigos diciendo:

"Detectamos un problema con tu WhatsApp. Por favor, reinicia el dispositivo tres veces seguidas para solucionarlo."

Mensaje en cadena falso

Crea un mensaje estilo cadena:

"WhatsApp será de pago a partir del próximo mes. Reenvía este mensaje a 10 contactos para mantenerlo gratis."

Te mencionaron en un grupo

Envíale un mensaje a alguien diciendo:

"Oye, ¿ya viste lo que dijeron de ti en el grupo? 🤔"

Si pregunta cuál grupo, responde:

"No puedo decir más... pero busca bien."

Ganaste un premio

Escribe: "¡Felicidades! Has ganado un iPhone 15 Pro Max. Para reclamarlo, responde este mensaje con 'Lo quiero' y aguanta 10 minutos sin reírte."

Citas del futuro:

Dile a un amigo:

"No sé cómo decírtelo, pero vi tu foto en Tinder... ¡con 3 citas agendadas para hoy!"

Tu foto circula en Internet

Envía un mensaje como:

"Oye, alguien publicó tu foto en un grupo. Está teniendo muchos comentarios, ¿la ves también o solo yo puedo verla?"

Nueva función de "espías" en WhatsApp

Inventa:

"WhatsApp ahora notifica cuando alguien te stalkea. Me llegó un aviso de que revisaste mi perfil 15 veces hoy. ¿Es cierto?"

Cambio en los emojis

Envía:

"¿Ya viste que eliminaron todos los emojis de WhatsApp y los cambiaron por dibujos en blanco y negro? ¡Actualiza tu app para verlo!"

Audios misteriosos:

Mándales un audio diciendo algo inaudible, como si estuvieras murmurando. Después escribe:

"¿Pudiste entender lo que dije? Es importante."

Cuenta suspendida

Crea un mensaje diciendo:

"Por motivos de seguridad, tu cuenta de WhatsApp será suspendida por 24 horas. Para evitarlo, graba un video diciendo: 'Soy inocente' y envíamelo ahora."

Bromas para hacer por Facebook en el Día de los Inocentes

Cambio radical de profesión

Publica algo como:

"Después de mucho pensarlo, decidí dejar todo y convertirme en domador de leones. ¡Los sueños están para cumplirse!"

Me voy a vivir al extranjero

Anuncia que has decidido mudarte a un lugar inesperado, como:

"Hoy tomé la gran decisión de irme a vivir a una isla desierta en el Pacífico. Deséenme suerte."

Cambio de estado sentimental

Cambia tu estado a "En una relación" o "Comprometido/a" y espera las felicitaciones antes de decir que es una broma.

Pérdida de memoria

Publica:

"No sé qué pasó, pero me acabo de dar cuenta de que no recuerdo a la mitad de las personas en mi lista de amigos. ¿Me recuerdas tú?"

Nuevo empleo extravagante

Escribe algo como:

"¡Lo logré! Me contrataron como probador oficial de videojuegos para una empresa en Japón. ¡Adiós, oficina!"

Amigo famoso

Sube una foto borrosa con alguien y escribe:

"No puedo creer que conocí a [nombre de una celebridad]. Fue increíble, pero no puedo dar más detalles."

Ganador inesperado

Publica:

"¡Me gané la lotería! Todavía no sé qué hacer con tanto dinero. Estoy abierto a ideas."

Hackeo falso

Escribe:

"Hola, soy el hacker que hackeó esta cuenta. Ahora pertenezco a [tu nombre]. Si quieres recuperarla, paga en dulces."

Nuevo idioma

Haz un post escribiendo en un idioma inventado o en otro idioma que no hables:

"Hoy decidí cambiar todo y solo hablaré en klingon/élfico/español antiguo. Si no me entiendes, lo siento."

Cambiaste de identidad

Publica:

"A partir de hoy, ya no soy [tu nombre]. Ahora me llamo Hércules Valiente. Por favor, llámenme así."

Bromas para hacer en persona por el Día de los Inocentes

La taza mágica

Llena una taza con agua y cúbrela con un pedazo de cartón. Voltéala cuidadosamente y retira el cartón cuando esté boca abajo sobre la mesa. Observa cómo intentan descifrar cómo mover la taza sin derramar el agua.

Cinta adhesiva en el ratón

Coloca un pedazo de cinta adhesiva debajo del ratón de alguien (cubriendo el sensor). Cuando no funcione, los verás frustrados mientras intentan arreglarlo.

El teclado desconfigurado

Si tienes acceso al teclado de alguien, cambia algunas teclas de lugar (por ejemplo, "M" con "N"). ¡Cuidado! Hazlo solo si puedes revertirlo después.

Llamada inexistente

Pasa junto a alguien con tu teléfono en la oreja y di:

"Sí, claro, te paso con [nombre de la persona a tu lado]"

Luego dale el teléfono y observa cómo reacciona.

La clásica mancha en la ropa

Dile a alguien:

"¡Tienes una mancha en tu camisa/pantalón!"

Cuando intenten buscarla, di:

"Oh, espera, ya se fue."

El bolígrafo que no escribe

Reemplaza el cartucho de tinta de un bolígrafo con uno que esté gastado o vacío, pero asegúrate de tener uno funcional para devolverlo después.

Cambiar el azúcar por sal

Si alguien está preparando café o té, intercambia el azúcar por sal. ¡Asegúrate de no pasarte para que sea gracioso y no demasiado desagradable!

El billete pegado al suelo

Pega un billete al suelo con cinta adhesiva transparente en un lugar estratégico y observa cómo intentan recogerlo.

El truco del yogur

Cubre el yogur con una capa fina de crema batida o mayonesa en lugar de su contenido original. Solo haz esto si tienes confianza con la persona.

El grifo sorpresa

Coloca cinta adhesiva debajo de la boquilla del grifo, redirigiendo el agua hacia el frente. Cuando lo abran, se mojarán un poco. Asegúrate de hacerlo en un lugar donde no se arruine nada importante.

¿Cuál es el origen del Día de los Inocentes?

El Día de los Inocentes tiene sus raíces en un acontecimiento trágico narrado en la Biblia: la matanza de niños menores de dos años ordenada por el rey Herodes en Belén, Judea. Según los relatos bíblicos, esta masacre fue motivada por la información que Herodes recibió de los magos, quienes le hablaron del nacimiento de un nuevo rey en esa región. Temiendo la pérdida de su poder, Herodes decretó el asesinato de todos los infantes en Belén y sus alrededores.

Los niños asesinados en este episodio son reconocidos en la tradición cristiana como los ‘Santos Inocentes’, considerados mártires por su sacrificio. La Iglesia latina instituyó una celebración para conmemorar este evento en una fecha que, aunque incierta, se estima que fue definida entre finales del siglo IV y principios del siglo V.