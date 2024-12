Hacienda entregará 4.000 euros a quienes cumplan con estos requisitos: grandes noticias para los pensionistas en España

Hacienda no devolverá el monto de forma activa, por lo que los pensionistas deberan reclamar a través de los canales oficiales. Foto: VIBES Noticias - OkDiario.

La estabilidad económica en la etapa de jubilación es un deseo común entre muchos, sin embargo, errores cometidos en el pasado pueden transformarse en oportunidades para recuperar lo que legítimamente corresponde a cada trabajador. Este es el caso de miles de pensionistas en España, quienes, tras haber concluido su vida laboral hace décadas, están a punto de recibir una suma considerable de dinero.

La Agencia Tributaria ha reconocido que se ha producido un exceso en la tributación, lo que podría beneficiar a estos jubilados de manera significativa. Una reciente decisión del Tribunal Supremo ha otorgado a un grupo de jubilados el derecho a solicitar una devolución que podría ascender hasta 4.000 euros.

Esta medida supone un respiro para los pensionistas que han visto reducidos sus fondos. Foto: El Correo.

Tras haber pasado inadvertido durante muchos años, este fallo revela que algunos trabajadores pagaron más impuestos de los que debían durante su vida laboral. Este reconocimiento no solo corrige una injusticia histórica, sino que también promete mejorar significativamente la situación económica de los afectados.

Devolución de dinero a pensionistas: el gran error de Hacienda

Entre 1967 y 1978, numerosos trabajadores efectuaron aportes erróneos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) debido a un error de la Agencia Tributaria. Durante este periodo, las mutualidades laborales implementaron deducciones fiscales que llegaban al 100% hasta 1966 y al 25% en el lapso comprendido entre 1967 y 1978. Esta situación generó confusiones y afectó la correcta tributación de los contribuyentes.

Un fallo que permaneció sin corrección durante años ha sido finalmente abordado por el Tribunal Supremo, el cual ha reconocido el derecho de los afectados a solicitar la devolución de las cantidades pagadas en exceso. De acuerdo con la normativa actual, solo es posible reclamar los ejercicios fiscales que no han prescrito, es decir, aquellos comprendidos entre 2020 y 2022. Por lo tanto, es fundamental que quienes busquen recuperar este dinero presenten su solicitud lo más pronto posible.

¿A quiénes incluye este beneficio?

La reciente sentencia impacta de manera significativa a jubilados que laboraron en industrias como la construcción, metalurgia, pesca, astilleros y banca. Estos trabajadores, quienes aportaron a mutualidades laborales, no recibieron las deducciones fiscales que les correspondían.

Es fundamental señalar que no todas las pensiones son aptas para la devolución; quedan excluidas aquellas de clases pasivas de funcionarios, las generadas por mutualidades de autónomos, así como las pensiones de viudedad y las no contributivas. Los beneficiarios pueden solicitar hasta el 25% de las cotizaciones efectuadas en los últimos cuatro años, lo que se traduce en una devolución que varía entre 3.000 y 4.000 euros, dependiendo de cada situación particular.

Pasos para reclamar la devolución de Hacienda

Los pensionistas que deseen solicitar la devolución deben presentar una solicitud formal ante la Agencia Tributaria. Este procedimiento implica la entrega de la documentación pertinente que acredite su condición de mutualista, así como los pagos efectuados durante el periodo en cuestión.

El incumplimiento del plazo establecido para reclamar una compensación económica puede resultar en la pérdida del derecho a recibirla. Si no se tiene claridad sobre el proceso para solicitar el dinero adeudado, es aconsejable buscar la orientación de un profesional, ya que en ciertas situaciones puede ser necesaria asistencia, especialmente considerando el tiempo que ha pasado.

Si el pensionista falleció, sus herederos podrán solicitar las cantidades pendientes de pago por parte de Hacienda, siempre que el deceso haya ocurrido en los últimos cuatro años. Para llevar a cabo esta reclamación, es crucial presentar la documentación que demuestre la relación con el beneficiario original y certifique que la persona estaba dentro del grupo de afectados.