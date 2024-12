Florida prohíbe más de 150 matrículas personalizadas en 2024 por criterios de contenido inapropiado.

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) ha rechazado más de 150 solicitudes de matrículas personalizadas en 2024. Entre las más llamativas se encuentran combinaciones como FARTZ y 0NLYFN. Conoce las razones detrás de estas decisiones y las reglas que rigen el registro de placas en el estado del sol.

La lista de matrículas rechazadas se ha convertido en una tradición humorística que despierta el interés de los medios de comunicación cada año. En esta ocasión, el FLHSMV compartió con FOX 35 Orlando los detalles de las solicitudes que no lograron ser aprobadas, destacando que muchas de ellas eran demasiado explícitas para ser publicadas. Sin embargo, algunas de las más creativas y menos ofensivas han sido seleccionadas para el público.

El fenómeno de las matrículas personalizadas ha generado un debate entre los conductores, quienes ven en ellas una forma de expresión y diversión en la carretera. Sin embargo, el FLHSMV ha dejado claro que su objetivo es mantener un estándar de respeto y decoro en las carreteras de Florida.

Las matrículas más llamativas rechazadas

Entre las matrículas que no lograron ser registradas se encuentran combinaciones ingeniosas que intentaban jugar con palabras o frases populares. Por ejemplo, la famosa frase "Hawk Tuah" inspiró a varios conductores a intentar obtener variaciones de esta, pero todas fueron rechazadas. Otras matrículas que no pasaron el filtro incluyen "OFCR NO", "UGLY AF" y "L8TE AF".

Reglas para matrículas personalizadas en Florida

Las solicitudes de matrículas personalizadas son revisadas por personal del FLHSMV y de las oficinas de recaudación de impuestos. Este proceso tiene como objetivo detectar contenido que pueda considerarse obsceno u objetable. Además, las matrículas son evaluadas a través de la Unidad de Control de Inventario del departamento.

El costo de una matrícula personalizada incluye una tarifa adicional de 15 dólares. Los interesados pueden visitar el sitio web del FLHSMV para verificar la disponibilidad de su configuración personalizada antes de realizar la solicitud. En caso de que un conductor observe una matrícula que considere inapropiada, tiene la opción de presentar una queja contactando al FLHSMV o a la oficina local de recaudación de impuestos.