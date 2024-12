El gobierno decreta los días no laborables para promover el turismo interno. Foto: Andina

El gobierno decreta los días no laborables para promover el turismo interno. Foto: Andina

Los feriados y días no laborables son fechas muy esperadas por los trabajadores en Perú, ya que representan una oportunidad para descansar y romper con la rutina laboral. Por ello, resulta fundamental estar al tanto de las fechas más recientes, lo que permite a los empleados planificar sus pausas y disfrutar de un merecido tiempo libre.

De este modo, es importante aclarar si el lunes 30 de diciembre se considerará un día feriado o no laborable, a raíz de las dudas de muchos ciudadanos. De hecho, este día favorece a un importante sector de la población peruana. A continuación, te contamos los detalles de las últimas fechas importantes de 2024 según el calendario oficial.

¿El lunes 30 de diciembre es feriado o día no laborable?

Según el calendario oficial de El Peruano, el lunes 30 de diciembre se considera un día no laborable. Por lo tanto, esta fecha fue decretada por el gobierno con el objetivo de crear un feriado largo exclusivo para los trabajadores del sector público. De esta manera, se ofrecen más días que pueden destinarse al consumo o al turismo interno.

En este sentido, es crucial destacar el papel de la negociación y el consenso entre empleadores y empleados para asegurar un entorno laboral justo y equilibrado. La adaptabilidad y una comunicación clara resultan esenciales para abordar cualquier conflicto que pueda presentarse respecto a la remuneración de las horas no laboradas en días festivos.

¿Cuál es la situación de los trabajadores del sector privado en un día no laborable?

En el ámbito del sector privado, la normativa no tiene carácter obligatorio. Así, los centros laborales tienen la opción de adoptar esta disposición a través de acuerdos consensuados entre empleadores y trabajadores. Si no se logra un entendimiento, la última palabra corresponderá al empleador, quien podrá decidir sobre la recuperación de las horas no trabajadas. Este enfoque flexible brinda a las empresas la posibilidad de adaptar sus operaciones de acuerdo con sus necesidades y prioridades específicas.

¿Cuál es la diferencia entre día no laborable y feriados?

Las horas que no se trabajan en los días no laborables deberán ser compensadas en las semanas posteriores, de acuerdo con lo que cada entidad disponga. Esta iniciativa tiene como objetivo promover el turismo interno y facilitar los encuentros familiares durante las celebraciones de fin de año, lo que asegura al mismo tiempo el cumplimiento de las responsabilidades estatales.

Por otro lado, el Gobierno ha establecido que los feriados son días de descanso obligatorio para todos los trabajadores, lo que abarca tanto el sector público como el privado. En esta jornada, no se requiere que los empleados realicen sus labores habituales. En caso de que algunos opten por trabajar, tienen derecho a recibir una compensación adicional, que puede incluir el pago de horas extra o la posibilidad de descansar en otra fecha.