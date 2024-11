Daniela Darcourt, una de las figuras más reconocidas de la música peruana, utilizó sus redes sociales para comunicar una lamentable noticia a sus seguidores: el videoclip de su exitosa canción 'Señor mentira' ha sido eliminado. La cantante expresó su frustración y tristeza por esta situación, que considera un sabotaje a su carrera.

"Como bien saben, hace 6 años, empecé esta aventura musical como solista, 6 años en los que me ha costado construir muchísimo, ideas de show, canciones. Hace unos días me eliminaron por completo mi videoclip oficial de 'Señor mentira'. Una canción que ustedes conocen, que me llevó al corazón de muchos de ustedes, no solo aquí en mi país, sino alrededor del mundo", compartió la salsera visiblemente afectada.

Daniela Darcourt da una mala noticia a sus seguidores

El videoclip de 'Señor mentira' no solo representaba un gran hito en la carrera de Daniela Darcourt, sino que también era una muestra de su dedicación y esfuerzo en la industria musical. La cantante relató cómo luchó con su equipo para que esta canción fuera la promoción de su primer álbum y cómo logró conquistar a una amplia audiencia con su talento.

"Después de 5 años de tanto esfuerzo, de cada clic que le dieron y el inmenso amor que me dan de a gratis, me da mucha tristeza decirles que ya no existe más y es probable que ya no regrese más", explicó Daniela. Rápidamente, su mensaje fue compartido por sus seguidores, quienes le expresaron su apoyo en este difícil momento.

Daniela Darcourt asegura que han saboteado su carrera

Daniela Darcourt no solo informó sobre la desaparición del videoclip, sino que también denunció un constante sabotaje en su carrera musical. "La única razón es porque desde hace muchos años ha habido personas que me vienen pisando los talones, poniéndome pies y manos en el cuello, piedras en el camino, ladrillos que creo ya no puedo mover para no dejarme avanzar a mí ni a mi equipo", expresó con un nudo en la garganta.

A pesar de estas dificultades, la cantante aseguró a sus seguidores que no se rendirá. "Quiero agradecer a mis fanáticos que han estado conmigo compartiendo y escuchando mis canciones. Quizá me quiten oportunidades, quizá no me dejen brillar en otros escenarios, solo quiero que les quede claro que no me voy a rendir. Esto recién comienza mi gente, y de corazón les agradezco por todo lo que hacen por mí día a día", finalizó Daniela.