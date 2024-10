El reality show del peruano Nicola Porcella, considerado el hombre de moda en México, se estrenó el martes 29 de octubre por la cadena Unimás y Canal 5 (Televisa) para todos los Estados Unidos y México, respectivamente. ‘Soltero Cotizado’ presenta a 12 mujeres de distintas nacionalidades, quienes buscan convertirse en el amor del finalista de ‘La Casa de los Famosos 2023’, que se encuentra sin novia desde hace siete años. Sin embargo, las participantes están divididas en dos bandos: las ‘románticas’ y las ‘interesadas’. Será tarea de Nicola descubrir quién está verdaderamente interesada en sus sentimientos y no en el premio económico de $/ 50.000.

En la edición del miércoles de ‘Soltero Cotizado’, se conoció a la segunda eliminada del reality: la modelo Ale Cárdenas. Mientras conocía al conductor de TV peruano, la mujer hizo un comentario sobre su hijo que no le agradó en absoluto a Nicola Porcella. Por esa razón, la expulsó del programa, y en las redes sociales celebraron su decisión.

¿Qué dijo Ale Cárdenas sobre el hijo de Nicola Porcella en ‘Soltero Cotizado’?

En una de las competiciones del reality ‘Soltero Cotizado’, mientras las chicas aprovechaban para conocer más a Nicola Porcella, fue Ale Cárdenas quien reveló que nunca había tenido una pareja con hijos y que no sería la indicada para criarlo en una eventual relación con el peruano, quien tiene un niño de 12 años. “Yo nunca he tenido una pareja que tenga hijos, como que yo criarlos, pues no lo veo. Yo no soy quién para hacerlo”, dijo la mexicana, y la respuesta no le gustó a Porcella, quien hizo un gesto de decepción. Por esa razón, en la fase de eliminación, el mejor amigo de Wendy Guevara decidió expulsarla.

“La eliminada eres tu Ale. Mi hijo para mi siempre va a ser lo más importante, entonces esa fue la única razón, no tuve otra”, dijo Nicola, mientras Ale Cárdenas aceptó con una sonrisa la decisión aceptando que lo dicho sobre su hijo fue el detonante de su salida. “La respuesta de su hijo no fue la que quería escuchar y esa fue razón suficiente”.

¿Quién es Ale Cárdenas, la modelo eliminada por Nicola Porcella?

Ale Cárdenas es una joven mexicana de 25 años que ha captado la atención del público tras ser la segunda eliminada del reality show ‘Soltero Cotizado’, donde buscaba convertirse en la nueva pareja de Nicola Porcella. Aunque fue expulsada, su carisma y personalidad han dejado una huella en los televidentes.

En su biografía de Instagram, se describe como una persona bonita, inteligente, romántica y divertida, características que la destacan en el competitivo mundo del entretenimiento. Graduada en Relaciones Comerciales y con formación en Televisa, Cárdenas se encuentra en la búsqueda de su gran oportunidad en la televisión.

Ale Cárdenas, segunda eliminada de 'Soltero Cotizado'. Foto: Instagram

¿Cuál es el premio que obtendrá la ganadora de ‘Soltero Cotizado’?

Las participantes del nuevo reality se dividen en dos grupos: las ‘románticas’, que buscan el amor verdadero, y las ‘interesadas’, que tienen como objetivo obtener un premio monetario. La dinámica del programa promete ser intensa, ya que la soltera que logre conquistar a Nicola Porcella se llevará un viaje romántico con él.

Por otro lado, las ‘interesadas’ tienen sus propias motivaciones. Estas chicas buscan el dinero y cuentan con historias que demuestran el porqué de su participación. Si una de ellas resulta ganadora, obtendrá un premio de $ 50,000. El programa se desarrollará a lo largo de seis semanas, ofreciendo a los televidentes un espectáculo lleno de emociones y sorpresas.