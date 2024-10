Angie Arizaga atraviesa una etapa llena de emoción en su nueva faceta como madre, dedicando todo su tiempo y atención a su hijo de dos meses y medio, fruto de su relación con Jota Benz. Actualmente, está alejada del famoso reality de competencia ‘Esto es Guerra’, programa que la lanzó a la fama. Pese a que algunos de sus seguidores esperaban su regreso triunfal al show de América Televisión luego del nacimiento de Mateíto, la modelo ha sido clara sobre sus intenciones.

En una reciente entrevista, la exintegrante del reality dejó en claro que no tiene planes de volver, señalando que, a sus 33 años, su cuerpo ya no da para más. También expresó su admiración por Melissa Loza, quien, con dos hijos, sigue destacándose como una de las participantes más fuertes y competitivas de ‘Esto es Guerra’.

Angie Arizaga no quiere volver a ‘Esto es Guerra’

“Siento que mi etapa en los realities ha llegado a su fin”, le dijo Angie Arizaga al diario Trome sobre un posible regreso a ‘Esto es Guerra’’. La conductora de televisión ahora se enfocará en otros proyectos que le permitan disfrutar de su rol como madre, sin las exigencias físicas que implican esos programas.

A pesar de admirar a colegas como Melissa Loza, quien compite a pesar de tener dos hijos, Angie Arizaga siente que su cuerpo ya no está listo para esos desafíos. “Mi cuerpo no da para más, pero no me cierro las puertas del trabajo, pues no sé qué otros tipos de realities puedan existir. No puedo decir que no, mientras haya trabajo voy a aprovechar todo lo que pueda”, enfatizó.

Angie Arizaga fue una de las guerreras más queridas del reality de competencia de América. Foto: YouTube.

¿Cuál es el nuevo negocio de Angie Arizaga?

Angie Arizaga ha encontrado una nueva motivación en el emprendimiento, formando parte del programa ‘Consume Perú’, que apoya a emprendedores en el crecimiento de sus negocios. Inspirada por esta experiencia, ha decidido retomar su pasión por la moda y, junto a su novio Jota Benz, están desarrollando nuevos proyectos que esperan presentar al público antes de que termine el año.

Para la pareja, que inició su relación sentimental en enero de 2021, emprender no solo representa una oportunidad de crecimiento profesional, sino también una forma de construir un futuro estable para su hijo. Aparte de ello, ambos también son influencers, labor que los ayuda a generar ingresos.

Después de un mes de haber dado a luz, Angie Arizaga volvió a la conducción de 'Consume Perú'. Foto: YouTube.

¿Cuándo será la boda entre Angie Arizaga y Jota Benz?

Angie Arizaga no descarta la posibilidad de casarse con Jota Benz en el futuro. “Me hubiera encantado que todo sea en orden, pero Mateíto llegó como una gran bendición, en un momento lo hemos hablado con Jota y nos gustaría que esté caminando y nos lleve los anillos”, expresó con ilusión la modelo a Trome.

Además, la influencer aseguró que Jota no solo es su pareja, sino también un compañero que la apoya en su deseo de construir una familia estable. Angie define su relación con el cantante como un “amor bonito”, resaltando que las experiencias del pasado la han hecho más fuerte y segura de sí misma.

“He crecido un montón, todo lo que he vivido me ha enseñado a ser la mujer madura y decidida que soy, que sabe lo que quiere. Eso lo tuve con Jota, con él dije quiero una familia, un bebé, y se ha dado este amor bonito”, manifestó muy feliz.