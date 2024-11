Nickol Sinchi es una joven cantante que se hizo muy popular tras haber estado por 9 años en Corazón Serrano, por lo que en una entrevista reveló cuál fue la razón que tuvo para alejarse de la agrupación. Actualmente, la cantante tiene un nuevo proyecto, demostrando que, a pesar de todos los obstáculos, nunca se rindió para alcanzar sus sueños.

¿Por qué Nickol Sinchi se retiró de Corazón Serrano?



A través de una entrevista con el diario Trome, Nickol Sinchi reveló por qué decidió retirarse de Corazón Serrano en 2023, a pesar de haber estado por 9 años en la agrupación y del enorme éxito que tenía. Según lo que mencionó la artista, decidió dedicarle más tiempo a su hijo y, por ese motivo, se alejó de la orquesta musical.



“Cuando no tenía un hijito, era más práctico para mí. Viajábamos todos los días, no tenía esa presión de llegar a casa después de un mes, dos meses. Cuando fui mamá, ya quería pasar más tiempo con mi hijo y, como trabajaba bastante, era imposible. Esa fue una de las razones por las que me retiré del grupo”.

Sin embargo, Nickol Sinchi también resaltó que, aunque buscaba pasar más tiempo con su único hijo, sintió que su tiempo en Corazón Serrano había concluido.



“Siento que mi etapa en la agrupación ya había culminado, fueron nueve años de mucho trabajo. Yo siempre he querido algo más, aparte de pasar más tiempo con mi hijo. Yo quería seguir creciendo y ver crecer a mi hijo; había muchas cosas que yo no estaba disfrutando. Ahora estoy aprovechando todo el tiempo que no pude estar con él”, agregó.

¿A qué se dedica Nickol Sinchi ahora?



Por otro lado, Nickol Sinchi, en entrevista con el podcast de Carlos Orozco, confesó que decidió incursionar como solista, luego de haber estado por tantos años en Corazón Serrano. Actualmente, la cantante tiene una orquesta musical con su familia.



“Ahora que estoy yo sola, entro a todo. Tengo que ver qué vamos a hacer para la sesión de fotos, qué me voy a poner, reviso quiénes serán los músicos, estamos viendo cómo formalizamos la empresa con mi familia (...) Eso es lo ideal: trabajar en familia y pasar más tiempo juntos. Siento que así puedo distribuir mejor mis tiempos”, detalló.

Cabe señalar que Nickol Sinchi tiene pensado realizar algunas colaboraciones musicales: “Tengo varias colaboraciones que se están preparando, muy bonitas, con artistas que a mucha gente le gusta. Y no solo es cumbia, me gustaría hacer algo diferente”.