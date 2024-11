Después que Magaly Medina arremetiera contra Michelle Soifer en su programa, la chica reality no dudó en responderle en una reciente entrevista, donde incluso la volvió a llamar ‘madrina’ a pesar de la colérica reacción que tuvo la periodista, días antes cuando escuchó que la chica reality la llamó de esa manera.



Michelle Soifer ignora a Magaly Medina



Este jueves 14 de noviembre, Michelle Soifer en entrevista con un diario local decidió responder a las críticas que recibió por parte de Magaly Medina, después que la periodista mostró en su programa su descontento por ser llamada 'madrina' por la chica reality.

“Para mí, igual es mi madrina, ella se preocupa más que cualquiera (por su relación Gleyson Reñe), siempre está pendiente y me tiene cariño”, señaló la cantante sarcásticamente.



Fue así que se le consultó a Michelle Soifer, si consideraba que Magaly Medina fue despectiva con los comentarios que realizó sobre ella, hace unos días en el programa de espectáculos que conduce la ‘Urraca’.



“Es Magaly… contra ella no tengo nada, entiendo su trabajo, me causan gracia sus comentarios y no lo tomo a mal. Nunca he tenido la necesidad de acudir al psicólogo, pero tampoco digo que esté mal. Yo tengo mi forma de cómo sanar mi corazón. Ella quizá, con su experiencia, me da sus consejos”, finalizó al diario Trome.



¿Qué dijo Magay Medina sobre Michelle Soifer?



Hace unos días, Magaly Medina en su programa respondió fuerte y claro a Michelle Soifer, después que la chica reality la llamara 'madrina' en su cuenta de Instagram.

“Ahora resulta que soy su madrina (...) Lo único que acá te hacemos ver, es algo que tú has hecho, rajar de cada carga cartera que has tenido en tu vida luego que te dejaron. Tú has contado lo vividores que eran, solamente te estamos diciendo que repites patrón.



En esa misma línea, Magaly Medina criticó nuevamente a Michelle Soifer y resaltó que no debería llamarla “madrina”, recomendándole ir con un psicólogo.



“Date cuenta, tú no necesitas una madrina, tú necesitas un psicólogo urgente, es lo que necesitas. Y yo no estoy para cuidarle la vida a nadie. Yo no soy nana de nadie, no soy la mamá de nadie, no soy la terapeuta de nadie”, agregó la ‘Urraca’ en su programa.