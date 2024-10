La relación entre Andrea San Martín y su actual pareja se ha convertido nuevamente en tema de debate, luego de que Magaly Medina criticara públicamente a la influencer por amoblar el departamento de su novio a través de un canje publicitario. La conductora de televisión arremetió contra la exchica reality durante su programa nocturno, cuestionando la decisión de San Martín de invertir recursos en su pareja.

Las declaraciones de Magaly Medina provocaron la reacción inmediata de Andrea San Martín, quien utilizó sus redes sociales para defenderse de las acusaciones. San Martín rechazó las afirmaciones de la conductora, calificándolas de machistas y despectivas. A través de su cuenta de Instagram, la influencer subrayó que su relación se basa en la igualdad y que no necesita la aprobación de terceros para tomar decisiones sobre su vida personal. La polémica ha generado un debate en redes sociales, dividiendo opiniones entre quienes apoyan a San Martín y quienes comparten la postura de Medina.

Magaly Medina criticó a Andrea San Martín

Durante una reciente emisión de su programa, Magaly Medina lanzó duras críticas hacia Andrea San Martín por amoblar la casa de su novio con muebles obtenidos a través de un canje. Medina expresó su desacuerdo con el hecho de que San Martín haya utilizado recursos propios para mejorar la vivienda de su pareja, cuestionando la capacidad económica del hombre. “Le amobló la casa al novio y a la mamá. ¿Qué? ¿No trabaja este chico que necesita un canje de la novia?”, comentó la conductora con evidente tono de desaprobación.

Para Medina, la decisión de San Martín representa una equivocación más en su historial de relaciones amorosas, señalando que la exchica reality estaría repitiendo un patrón de comportamiento en el que prioriza el bienestar de su pareja por encima del propio. "Terminas utilizando tu canje en el noviete que te has echado, todo porque él no tiene recursos para ganarse la vida ni para comprarse un simple juego de comedor", criticó Medina durante su programa.

Magaly también mencionó lo que considera un error en la postura de Andrea como mujer en una relación: "¿Qué hace una mujer amoblándole, consintiéndole mal? (…) Yo me sentiría mal si tengo que hacer eso por un hombre. (…) ¿Para qué vamos a comprar el cariño de un hombre?".

Andrea San Martín defiende a su novio tras críticas de Magaly Medina

La respuesta de Andrea San Martín no se hizo esperar. A través de su cuenta de Instagram, la influencer aclaró que las declaraciones de Magaly Medina eran infundadas y machistas. San Martín sostuvo que la conductora no conoce los detalles de su relación y que sus comentarios eran agresivos y despectivos. "Es muy obvio que no sabe nada de su vida y está bien… NO LO CONOCE", escribió en una de sus historias, evidenciando su molestia ante la opinión de Medina.

Andrea no solo defendió su decisión de amoblar la casa de su pareja, sino también la elección de estar con él. "Cada quien elige a su pareja y las razones no necesitan ser expuestas buscando aprobación de nadie", afirmó la influencer. La exchica reality resaltó que su relación se basa en el respeto y la igualdad, y que las razones para amar a su pareja son muchas. "Por mi parte no tengo una, sino miles de razones para amarlo y admirarlo", aseguró, dejando claro que su vínculo no depende de factores materiales o económicos.

San Martín también se refirió a la independencia económica de ambos dentro de la relación, aclarando que ninguno depende del otro. "Ambos somos adultos independientes y responsables de sus vidas y de quienes estamos a cargo, ninguno depende del otro", explicó, desmintiendo las afirmaciones de Medina sobre una supuesta dependencia económica de su novio hacia ella.