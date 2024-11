La boda de Tony Rosado y Susan Pacheco se perfila como uno de los eventos más esperados del año. La pareja, que ha estado junta durante 36 años, celebrará su amor con una lujosa ceremonia que promete ser recordada por su música, alegría y algunos detalles inesperados. Con una inversión de S/100 mil, el evento contará con la presencia de varios artistas, entre ellos Christian Domínguez, quien amenizará la fiesta, y Christian Cueva, futbolista de la selección peruana, también invitado por el cantante de cumbia.

Tony Rosado comenta posible encuentro entre Christian Domínguez y Christian Cueva en su matrimonio

Tony Rosado, conocido por su característico sentido del humor, bromeó sobre las tensiones que podrían surgir entre los invitados. En declaraciones a La República, el cantante hizo referencia al posible encuentro entre Christian Domínguez y Christian Cueva, dos figuras que actualmente están dando mucho de qué hablar. Sin embargo, Tony Rosado expresó su deseo de que la fiesta transcurriera sin incidentes, añadiendo que si Cueva asistía, todo estaría bien, pero si no, tampoco sería un problema. "Es mi amigo, si viene, bacán, si no, mejor para que no se peleen", comentó entre risas, demostrando que a pesar de las posibles tensiones, la boda será una ocasión de celebración.

Un matrimonio lleno de emoción y música

El evento se lleva a cabo en Piura, en el local ‘El Palacio del Ritmo’, que será el escenario de la unión civil entre Tony Rosado y Susan Pacheco. Durante la ceremonia, los novios se verán rodeados de amigos y familiares que les desearán lo mejor. Susan, madre de los hijos de Tony, expresó su felicidad por este paso importante en sus vidas. “Estoy feliz de casarme con el hombre de mi vida tras 36 años juntos”, comentó con emoción. La novia deslumbró a los presentes con un elegante vestido blanco de encaje, complementado por un ramo especial, en el que llevará una foto de su padre fallecido, un gesto que conmovió a todos los asistentes.