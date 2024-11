¿Ella es mayor? Esta es la marcada diferencia de edad entre Pamela Franco y Christian Cueva

Christian Cueva, conocido como 'Aladino', y la cantante de cumbia Pamela Franco han estado en el centro de la farándula peruana. La curiosidad sobre su diferencia de edad ha generado múltiples comentarios y especulaciones, lo que ha llevado a los seguidores a indagar más sobre su vida personal y profesional.

La expareja de Christian Domínguez, Pamela Franco, ha sido objeto de atención mediática, especialmente tras la reciente aparición de evidencias que sugieren una relación con el futbolista. A continuación, desglosamos las edades de ambos y cómo esta diferencia ha influido en su vínculo.

¿Cuántos años tiene Christian Cueva?

Christian Cueva nació el 23 de noviembre de 1991, lo que lo convierte en un hombre de 32 años en la actualidad. A pesar de su exitosa carrera en el fútbol, Cueva ha enfrentado desafíos recientes, incluyendo una lesión en la rodilla que ha limitado su participación en el deporte profesional.

¿Qué edad tiene Pamela Franco y cuál es la diferencia de edad con Cueva?

Por su parte, Pamela Franco nació el 1 de julio de 1988, lo que la hace tener 36 años. La cantante de cumbia ha logrado un notable reconocimiento en la música peruana y es madre de una hija. La diferencia de edad entre Pamela y Christian es de 3 años y 4 meses, un aspecto que, según se ha comentado, no ha sido un impedimento para su relación.

Pamela Franco y Christian Cueva derrochan amor en público

Durante la entrevista en Radio Nueva Q, Franco y Cueva interpretaron juntos una balada con versos llenos de emoción como: “Hasta el fin del mundo te seguiría, donde sea que esté yo te encontraré, tú no te imaginas lo que siento por ti. Si tú me dejaras no sabría qué hacer”, mientras se miraban fijamente al cantar. Este instante de complicidad resaltó la fuerte conexión que comparten, subrayando su romance ante los oyentes y espectadores.

En ese mismo espacio, Christian Cueva también aprovechó para aclarar rumores sobre una reciente salida nocturna sin la compañía de Pamela Franco. Explicó que fue una reunión con amigos y, aunque admitió que tiende a ser celoso, apoya plenamente la carrera de Pamela. “Voy a estar apoyándola siempre”, afirmó, describiéndose como el “último romántico”, comentario que generó simpatía y risas entre quienes seguían la transmisión.