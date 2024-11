Pamela Franco, reconocida cantante de cumbia y exintegrante de Agua Bella, ha vuelto a estar en el centro de la polémica tras hacer fuertes declaraciones sobre su expareja, Christian Domínguez. La artista, madre de la hija menor del también cantante, expresó en una reciente entrevista que siente una profunda decepción hacia él por divulgar información confidencial que ella le había confiado en los inicios de su relación.

Franco explicó que, si bien respeta a Domínguez como padre de su hija, sus acciones han minado cualquier buena impresión que pudiera tener de él como persona. La cantante subrayó que no desea hablar más sobre el tema por el bien de su hija, quien sigue siendo su máxima prioridad. Sin embargo, dejó claro que “se ha pintado de cuerpo entero con sus acciones”, en referencia a la forma en que sus actos lo describen, más allá de cualquier palabra.

Pamela Franco arremete contra Christian Domínguez

En una entrevista para 'América Espectáculos', Pamela Franco abordó los recientes conflictos que han salido a la luz tras la separación con Christian Domínguez. Durante la conversación, la intérprete expresó que, aunque respeta a Domínguez en su rol de padre, se siente decepcionada de su comportamiento en el ámbito personal. “Yo ya he dicho que no hablaré más de él, porque tengo un concepto claro sobre su persona. Como papá de mi hija, lo respeto, y siempre será así por el bien de ella”, expresó.

Pamela Franco habla de la traición de Christian Domínguez

En un tono sincero y visiblemente afectada, Pamela Franco reveló durante una charla en el podcast de Carloncho cómo Christian Domínguez traicionó su confianza al divulgar detalles íntimos de su vida personal.

Uno de los detalles que Domínguez mencionó en una entrevista con Kurt Villavicencio fue una transferencia de 280 soles que Cueva le habría enviado a Franco, lo cual sorprendió a la audiencia y generó una gran controversia.

La cantante señaló que este acto de su expareja no solo la entristece, sino que también la hace cuestionar el nivel de respeto que Domínguez tuvo hacia su relación y hacia ella como persona. “Es muy triste, me hubiese gustado que él me lo diga de frente… trato de llevar la mejor relación con él por mi hija hasta el día de hoy”, confesó Franco.