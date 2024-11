Exmánager de Pamela Franco le RECLAMA PAGO de 50 mil soles: "Es el mes de trabajo que tengo ahí"

Durante la edición del martes 5 de noviembre de 'América hoy', Janet Barboza reveló que Pamela Franco aún tiene pendiente el pago de 50 mil soles a su antiguo mánager, Irving Morales. La conductora recordó que la cantante afirmó que no se haría responsable por los errores de su exrepresentante. "En el programa de Carloncho, ella (Pamela Franco) declara que no asumirá las equivocaciones de su mánager. Esto da a entender que podría estar considerando no pagarle estos 50 mil", comentó Barboza.

Esta sorpresiva información ha sido corroborada por el mismo Irving Morales, en una reveladora entrevista para el programa de Magaly Medina, en el cual, no duda en exponer a su exjefa. "Pamela (me debe), es el mes de trabajo que tengo ahí", expresó en el adelanto de 'Magaly TV, la firme'.

Pamela Franco anunció, hace algunas semanas, la salida de Irving Morales como mánager de su orquesta tras las serias denuncias que se presentaron en su contra por incumplimiento de contrato. Mediante un comunicado en sus redes sociales, la actual pareja de Christian Cueva, le agradeció por los servicios prestados durante su tiempo de trabajo, sin embargo, el término de este vínculo no habría sido el mejor.

Según se observa en el adelanto del programa 'Magaly TV, la firme', Morales hace un fuerte reclamo a Franco, aduciendo la falta del pago de 50 mil soles, el cual corresponde a su último mes de trabajo en la orquesta de la cumbiambera. "Es el mes de trabajo que tengo ahí", indicó. Todos los detalles de esta reveladora denuncia pública se conocerán en el programa de la popular 'Urraca', el cual se emite por ATV de lunes a viernes desde las 9:45 p.m..

El 1 de noviembre, Pamela Franco protagonizó un momento inesperado al recibir un beso del futbolista Christian Cueva durante su concierto. Sin embargo, ese mismo día surgió la noticia de que la cantante enfrentaría posibles problemas legales por una supuesta deuda de 30 mil soles con su exmánager, Irving Morales. Janet Barboza, en el programa ‘América Hoy’, fue quien reveló que Morales estaría considerando iniciar acciones legales para reclamar el dinero pendiente.

En medio del entusiasmo por el romance que ha salido a la luz entre la cantante de cumbia y el futbolista, la conocida ‘Rulitos’ sorprendió a los televidentes al hablar sobre los posibles problemas legales que enfrenta la artista. “¿Recuerdan la denuncia de Juliaca y Cajamarca? Ahora, Pamela Franco podría enfrentar otra demanda. Estaría adeudando S/30.000 a su exmánager”, comentó Barboza, sugiriendo que Irving Morales podría optar por una acción legal si el monto no es saldado pronto.