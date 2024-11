Gian Marco ALARMA al cancelar presentación al último minuto y revela su DELICADO estado de salud

El destacado artista peruano Gian Marco Zignago se encuentra atravesando un complicado momento de salud que ha alarmado a sus seguidores y al público en general. El músico, conocido por éxitos como 'Te mentiría' y 'Se me olvidó', anunció la cancelación de su presentación programada para el 2 de noviembre en La Cúpula de las Artes, en Santiago de Surco. La razón: una seria lesión en la columna que le ha impedido continuar con sus actividades y lo ha llevado a ser internado en una clínica local para recibir tratamiento.

La noticia fue confirmada por el propio Gian Marco a través de sus redes sociales, donde expresó su frustración por no poder presentarse ante su público. “Siento mucho no poder realizar la función, por motivos de salud será imposible. A todo el público presente le quiero pedir disculpas, es una situación frustrante para mí. Estuve en el teatro con mis médicos haciendo todo lo que está a mi alcance, pero mi cuerpo no me dejó”, detalló el artista en su mensaje, generando preocupación y muestras de apoyo por parte de sus seguidores.

Gian Marco cancela presentación en Surco

La cancelación de la presentación en Surco se dio a conocer poco antes del evento, lo que tomó por sorpresa a sus seguidores y a la productora del espectáculo, Macanudo. La empresa organizadora emitió un comunicado informando sobre la situación de salud de Gian Marco, destacando que el cantante recibió órdenes médicas de descanso absoluto por un período de al menos 24 horas debido a una seria lesión en la columna vertebral. Este problema de salud le impidió mantenerse de pie y lo obligó a permanecer en reposo.

“Lamentamos informarles que, por un problema de salud de Gian Marco, nos vemos en la penosa situación de cancelar las funciones de hoy domingo 3 y mañana lunes 4 de noviembre. Gian Marco se encuentra internado debido a una fuerte lesión en la columna que le impide caminar. Actualmente, está estable, siendo evaluado y tratado por sus médicos”, comunicó Macanudo, dejando en claro la gravedad de la situación y la prioridad que se ha dado a la salud del artista.

Comunicado de Gianmarco. Foto: Instagram

Gian Marco se encuentra internado tras cancelar show en Surco

El estado de salud de Gian Marco ha sido motivo de gran preocupación, especialmente tras confirmarse que su lesión en la columna es lo suficientemente grave como para requerir hospitalización y observación médica constante. La noticia impactó tanto a sus seguidores como a los asistentes que ya tenían sus boletos para las presentaciones del 3 y 4 de noviembre. Para manejar la situación, la productora informó que Teleticket se encargará de contactar a los compradores para gestionar reembolsos o reprogramaciones.

Comunicado sobre cancelación de presentación de GianMarco.



A modo de compensación, Macanudo y el equipo de producción decidieron ofrecer nuevas fechas para el espectáculo. Los conciertos reprogramados se llevarán a cabo los días 16, 17, 18 y 21 de noviembre, siempre y cuando el estado de salud de Gian Marco lo permita. Esta medida ha sido bien recibida por sus fanáticos, quienes continúan enviándole mensajes de apoyo y deseando una pronta recuperación.