El futbolista del club Cienciano, Christian Cueva, protagonizó un incómodo momento con un reportero del programa 'Magaly TV, la firme'. Todo ocurrió pocos minutos después de que el popular 'Aladino' besara a la cantante de cumbia Pamela Franco. Al salir del local, el 'Urraco' no dudó en preguntarle: "Christian, ¿oficializas la relación definitivamente con Pamela?". La reacción de Cueva fue contundente y llena de molestia.

Christian Cueva insulta a 'Urraco' de Magaly Medina tras beso con Pamela Franco

Christian Cueva, visiblemente irritado, respondió al reportero con una frase despectiva: "Trabaja bien pues, hu***", mientras era escoltado hacia una camioneta. Esta reacción fue rápidamente comentada por Magaly Medina en su programa, donde afirmó que el futbolista estaba borracho y defendió la labor de sus reporteros. Medina dijo: "Miren su cara de borracho (...) nosotros sí trabajamos bien, Cueva, tanto que te hemos ampayado en varios momentos de tu vida. Quien si no trabaja bien y se ha quedado sin equipo eres tú, no nosotros. No insultes a nuestros reporteros".

El incidente ocurrió cuando Christian Cueva, después de compartir un beso con Pamela Franco, fue abordado por el reportero de 'Magaly TV, la firme'. La pregunta del 'Urraco' sobre la oficialización de su relación con Franco fue el detonante para que Cueva respondiera de manera ofensiva. La reacción de Cueva no solo fue polémica, sino que también mostró su incomodidad ante las cámaras y preguntas de la prensa.

Horas antes, durante el concierto de Pamela Franco, Christian Cueva decidió enviar un mensaje directo a Magaly Medina: "Magaly, deja de jo***", dijo el futbolista, lo que incrementó la tensión. Acto seguido, Cueva, junto a Pamela Franco, comenzó a cantar 'Simplemente amigos' de Ana Gabriel, sorprendiendo a los presentes en el local. Esta inesperada reacción del futbolista añadió más leña al fuego, intensificando el conflicto con el programa de espectáculos.

Resumen: Christian Cueva insulta a reportero de 'Magaly TV, la firme' tras ser consultado por Pamela Franco

Christian Cueva fue abordado por un 'Urraco' de 'Magaly TV, la firme' después de haber besado a Pamela Franco, quien le preguntó si oficializaba su relación.

Cueva reaccionó de manera agresiva al reportero, diciéndole: "Trabaja bien pues hu***", mientras era escoltado hacia una camioneta.

Magaly Medina defendió a su equipo, afirmando que Cueva estaba borracho y resaltando el profesionalismo de los reporteros de su programa.

En un concierto de Pamela Franco, Cueva envió un mensaje directo a Medina, pidiéndole que dejara de molestar, lo que intensificó la polémica.