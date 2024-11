Italy Mora, representante de Panamá, ha sido retirada del Miss Universo 2023. La decisión fue anunciada mediante un comunicado oficial. Según el texto publicado en el sitio web del certamen, que este año será presentado por Mario López, la expulsión se produjo tras una "exhaustiva evaluación". Tras el escándalo desatado, Miss Panamá habló por primera vez a través de su cuenta oficial de Instagram.

Italy Mora, Miss Panamá, rompe su silencio tras ser expulsada del Miss Universo 2023

El sitio web del Miss Universo 2023 afirmó que la comisión disciplinaria, encargada de asegurar la integridad y los valores del certamen, realizó una auditoría completa sobre el caso de Italy Mora y, basándose en la información obtenida y revisada, concluyó que el retiro era la decisión más adecuada en este caso. "La confidencialidad es esencial en cualquier proceso disciplinario. Al proteger la información sensible y personal, no solo garantizamos justicia y equidad en nuestras decisiones, sino también la dignidad de todas las involucradas", añadieron.

Por otro lado, Miss Panamá se pronunció en su cuenta oficial de Instagram y admitió su tristeza tras ser separada de la competencia en medio de toda la preparación de la que fue parte el último año.

Italy Mora fue elegida Miss Panamá para competir en el Miss Universo 2023. Foto: Composición LR/Italy Mora/Instagram

"Se me indicó que dicha medida se tomó por incumplimientos con salida de la habitación, la cual admito ocurrió para maquillarme y recoger ítems personales, lamentablemente, confié, sin seguir indicaciones, sin medir consecuencias. Sin embargo, quiero expresar que considero fue una medida severa, y que, en su lugar, podría haberse solucionado con un diálogo o llamado de atención", dijo la exreina de belleza. "Este suceso ha sido difícil de asimilar en lo emocional, especialmente por el tiempo, esfuerzo, recursos y el apoyo de las personas que hicieron posible mi preparación para representar a mi país", añadió.

Miss Universo Panamá, Ítaly Mora, pide perdón a su país

Después de haber sido excluida de la competencia en Miss Universo, la representante de Panamá, Italy Mora, decidió pronunciarse y pedir disculpas a su país, ya que no podrá representarlos como había planeado. "A mis compatriotas panameños, quiero expresarles que siempre he llevado con orgullo el compromiso de representar a Panamá, y lamento profundamente no poder seguir en este camino".

"Con este comunicado espero también aclarar cualquier información falsa que esté circulando sobre mi salida y pedir respeto y privacidad mientras atravieso este momento", añadió.

Resumen: Italy Mora se pronuncia sobre su expulsión del Miss Universo