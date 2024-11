En una noche que prometía ser memorable, Christian Cueva y Pamela Franco se presentaron juntos en un evento por Halloween, dejando al público atónito con su demostración de afecto y sus declaraciones. La aparición de la pareja sobre el escenario no solo consolidó su relación, sino que también avivó las críticas y comentarios de sus detractores.

El futbolista, conocido como 'Aladino', decidió aprovechar la oportunidad para expresar públicamente sus sentimientos y lanzar un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Christian Cueva lanza polémico mensaje hacia Magaly Medina

Sumamente eufórico por la emoción del momento, Christian Cueva no se quedó callado y envió un contundente mensaje a la periodista Magaly Medina. Frente a un local repleto, el exfutbolista de la selección peruana, conocido por su apodo 'Aladino', abrazó y besó a Pamela Franco antes de decir: "Magaly, deja de jo***. Magaly, por favor". Este comentario desató el asombro del público presente, quienes capturaron el momento con sus celulares, asegurando que se difundiera rápidamente a través de las redes.

El video fue compartido por el periodista Samuel Suárez en su cuenta 'Instarándula', mostrando a Cueva y Franco en el escenario de una discoteca en Santa Clara. La pareja, además de compartir un beso, interpretó juntos la canción 'Simplemente amigos' de Ana Gabriel, lo que añadió un toque emotivo a la velada.

Magaly Medina reaccionó al beso de Christian Cueva y Pamela Franco

La popular ‘Urraca’ no perdió el tiempo y no esperó a su programa del viernes 1 de noviembre para pronunciarse sobre el beso entre Christian Cueva y Pamela Franco. En ese momento, Magaly Medina aseguró que “entre los dos personajes no hay amor y que solo son un par de tóxicos”.

“No hay que ver esto de Pamela Franco con Cueva como una historia de amor, no hay que romantizarla porque de romántica no tiene absolutamente nada. Es una historia de dos tóxicos, de la amante que se desencantó de él porque nunca iba a dejar a la esposa y le ponía los cachos con otras chicas de la farándula, y buscó consuelo en Christian Domínguez. Lógicamente, ese tipo de historias no van a tener nunca un final feliz, los dos son el paño de lágrimas del otro”, le contó Medina al diario Trome.