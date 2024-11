Recientemente, la actriz cómica Katy Prado, conocida artísticamente como Chikipluna, se vio envuelta en un nuevo drama tras ser captada en imágenes cariñosas con el comediante Kiwi, cuyo nombre real es John Muñoz. Las fotografías, difundidas en el programa 'Magaly TV, la firme', generaron un aluvión de reacciones en redes sociales, desatando especulaciones sobre una posible relación romántica entre ambos. Sin embargo, Chikipluna ha salido al paso para desmentir las acusaciones, argumentando que fue "sembrada" y que el momento fue malinterpretado.

Magaly Medina arremete contra Chikipluna tras asegurar que su ampay fue "armado"

Magaly Medina no se contuvo al comentar sobre la situación de Katy Prado, conocida como Chikipluna, quien ha negado un ampay en el que fue vista de manera muy cariñosa con el cómico Kiwi. En su programa, Medina criticó duramente las afirmaciones de Chikipluna, que argumentó que fue "sembrada" y que las imágenes habían sido malinterpretadas.

Medina cuestionó la credibilidad de Prado, sugiriendo que su intento de desmentir la situación parecía poco sincero. "Oye Chikipluna, no lo niegues así. Asume, nomás", dijo Medina, señalando que a pesar de que no hubo un beso en la boca, la cercanía y el comportamiento del comediante eran reveladores. "A veces no es necesario un beso en la boca, pero un hombre que te besuquea, se trepa, prácticamente está encima de ti, y así no hubiera un beso en la boca, eso implica otro tipo de confianzas", agregó.

Chikipluna y su versión de los hechos

Tras la difusión de las imágenes en las que Chikipluna y Kiwi parecen compartir un momento íntimo en un restaurante de Lima, la actriz se pronunció a través de sus redes sociales. En un comunicado, Chikipluna minimizó el incidente, afirmando que "todo fue una trampa orquestada" por su colega para atraer la atención de los medios. "Las personas inteligentes se habrán dado cuenta de que me sembraron y bien, solo me invitaron a cenar y lastimosamente caí", escribió en Instagram, enfatizando que no hubo un beso en la boca.

Katy Prado 'Chikipluna' habla sobre su ampay con John 'Kiwi' Muñoz.

Sin embargo, las palabras de Chikipluna no lograron convencer a Magaly Medina. La periodista argumentó que, aunque no se produjo un beso explícito, el comportamiento de Kiwi, quien se mostró muy cariñoso y cercano a ella, sugiere otro tipo de intimidad. Medina subrayó que "a veces no es necesario un beso en la boca", y que la actitud del comediante era lo suficientemente reveladora como para cuestionar la veracidad de la negación de Chikipluna.