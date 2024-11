Magaly Medina no ve nada novedoso al beso entre Christian Cueva y Pamela Franco. Foto. Composición LR/ATV/TikTok.

Magaly Medina rompió su silencio sobre lo sucedido la noche del jueves 31 de octubre, cuando Christian Cueva besó a Pamela Franco en pleno concierto que la cantante de cumbia ofrecía en una discoteca de Santa Clara. Este hecho podría insinuar que el futbolista ha oficializado su romance, luego de tantos rumores al respecto.

Durante la celebración de su 27 aniversario en la televisión, la polémica presentadora de 'Magaly TV La Firme' aseguró que entre el jugador y la artista no hay una historia de amor que romantizar y que el momento que protagonizaron no tiene nada de novedoso, ya que “era algo conocido y no un secreto que ambos eran pareja”.

Magaly Medina y su letal mensaje a Cueva y Franco

La popular ‘urraca’ no perdió el tiempo y no esperó a su programa del viernes 1 de noviembre para pronunciarse sobre el beso entre Christian Cueva y Pamela Franco. En ese momento, Magaly Medina aseguró que “entre los dos personajes no hay amor y que solo son un par de tóxicos”.

“No hay que ver esto de Pamela Franco con Cueva como una historia de amor, no hay que romantizarla porque de romántica no tiene absolutamente nada. Es una historia de dos tóxicos, de la amante que se desencantó de él porque nunca iba a dejar a la esposa y le ponía los cachos con otras chicas de la farándula, y buscó consuelo en Christian Domínguez. Lógicamente, ese tipo de historias no van a tener nunca un final feliz, los dos son el paño de lágrimas del otro”, le contó Medina al diario Trome.

Magaly Medina siempre estuvo segura de que entre Christian Cueva y Pamela Franco había una relación amorosa. Foto: ATV.

¿Christian Cueva siempre estuvo enamorado de Pamela Franco? Esto piensa Magaly

Para Magaly Medina, no le parece justo que Christian Cueva haya tenido hijos con Pamela López si estaba interesado en otra persona, como en este caso Pamela Franco. “Cuando estás enamorado de alguien y estás casado con otra persona, creo que lo más justo para todos es que seas honesto y sincero, y no sigues teniendo hijos, no sigues construyendo casas, no le mientes a la madre de tus hijos”, dijo Magaly al diario Trome.

“Ni una Pamela López ni una NN se merece que un hombre la engañe, porque si estás en una relación pensando en otra ya estás siendo infiel y eso es lo que se le critica a este hombre. Pamela Franco, cuando fue la amante, dijo que él (Cueva) tenía otras mujeres, también la engañaba”, sentenció.