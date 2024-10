En la edición del lunes 28 de octubre de 'América hoy', Rosario Sasieta, abogada de Pamela López, reveló que Christian Cueva denunció por violencia física y psicológica a su patrocinada. La demanda del futbolista peruano contra su aún esposa causó gran repercusión en la farándula peruana y fue Magaly Medina, conductora de 'Magaly TV, la firme', quien despotricó en contra del jugador de Cienciano de Cusco, a quien tildó de "pobrecito".

Asimismo, la presentadora de ATV no creyó en la versión dada por Cueva ante las autoridades, calificando lo hecho por el seleccionado nacional como una "jugarreta" recomendada por su abogado. "Lo hace para que el juez que ve el caso al final diga 'él la agredió, ella lo agredió, entonces, esto queda en nada'. Así ha pasado con varios temas de agresión pública", indicó muy mortificada la popular 'Urraca'.

Magaly Medina confronta a Christian Cueva tras denuncia contra Pamela López

"Esta es una de las jugarretas que algunos abogados aconsejan a sus clientes cuando son demandados por agresión física y psicológica. ¿Qué hacen? También contrademandan y piden garantías para su vida", empezó diciendo Magaly Medina, previo a referirse de lleno a la denuncia interpuesta por Christian Cueva en contra de Pamela López, por presunta violencia física y psicológica.

Acto seguido, Magaly Medina acusó a Christian Cueva de querer victimizarse al interponer esta denuncia en contra de Pamela López. La conductora peruana expuso parte de la demanda del futbolista de Cienciano y arremetió en contra de él al recordarle uno de los videos en los cuales se muestra la agresión en contra de la madre de sus hijos.

Christian Cueva denunció a Pamela López.

"Esta vez, él (Cueva) nos quiere 'voltear la tortilla'. Generalmente, hay muchos hombres que les encanta victimizarse y el video famoso del ascensor que vimos, él dice que solo se estaba defendiendo, porque él para evitar discusiones se fue de la casa, quería irse a dormir a la casa de su mamá y ella arremetió contra él (...) pero hemos visto que él hace uso de su fuerza bruta y luego se va. Esos empujones en el ascensor no son de defensa, son de agresión", aseveró Medina Vela.

"Ahora, no nos va a querer vender otro cuento Christian Cueva, todo porque quiere lavarse la cara y quiere quedar como un hombre no agresivo, no quiere quedar como un patán, quiere limpiarse la imagen, quiere quedar como un buen hombre, un buen esposo, cuando él agredió psicológicamente a la madre de su hijo siéndole infiel", sentenció Magaly Medina.

Magaly Medina se pronuncia por supuestas burlas contra Christian Cueva

Uno de los puntos que más llamó la atención de la denuncia de Cueva en contra de su aún esposa Pamela López fue las supuestas burlas a las que el popular 'Aladino' fue expuesto. Esto motivó la airada reacción de Magaly Medina, quien no se guardó nada y le dijo de todo al actual futbolista de la Liga 1.

"Ahora, que no venga a decir que el agredido psicológicamente es él. Dice acá que le dicen 'tu esposa te golpea, eres un sacolargo, te dejas pegar'. Pobrecito el 'sacolargo', sacavueltero el 'sacolargo'. Después de todo lo que nos hemos enterado. Además, no solo eso, sino también le está pidiendo a un juez que Pamela López se retire del hogar donde ella vive con sus hijos", acotó la figura televisiva de ATV.

Christian Cueva denuncia a Pamela López por agresión física y psicológica

Según detallaron en 'América hoy', Christian Cueva decidió denunciar a su aún esposa Pamela López el pasado 30 de septiembre en la Corte Superior de Justicia de La Libertad por el presunto delito de maltrato físico y psicológico.

"El 01 de febrero del año 2024, cuando me encontraba en mi domicilio en Trujillo, mi esposa me hizo problemas, me quiso iniciar una discusión; sin embargo, para evitar inconvenientes, salí de la habitación y opté por irme del departamento, tomar el ascensor e irme a la casa de mis señores padres. No obstante, la denuncia se metió al ascensor a gritarme, ofendiéndome a más no poder…", se lee al inicio de su demanda.

"Mis amistades me dijeron ‘tu esposa te golpeó, sacolargo, te dejas pegar’, lo cual me perjudicó psicológicamente”, acotó Christian Cueva en su denuncia contra la madre de sus hijos.