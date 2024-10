En una reciente entrevista con la conductora Magaly Medina, la reconocida cantante Leslie Shaw sorprendió al hablar abiertamente sobre su postura frente a la maternidad, un tema que no suele tratar con frecuencia. Durante el podcast, Magaly le preguntó si alguna vez había pensado en tener hijos. Shaw, sin titubeos, confesó: "No, no quiero. Nunca he tenido ese instinto maternal". Esta declaración capturó la atención de muchos, sobre todo porque la cantante ha sido una figura que ha desafiado constantemente las normas y expectativas tradicionales.

Para Shaw, la maternidad nunca ha sido una opción, y lo explicó de manera sincera. "Me encanta estar sola, disfrutar de mi propia compañía". Esta declaración pone en evidencia su compromiso con su carrera artística, priorizando su evolución personal y profesional sobre las expectativas sociales.

¿Por qué Leslie Shaw no quiere ser madre?

La decisión de Leslie Shaw de no tener hijos no proviene de una aversión a la idea de la maternidad, sino de una autoevaluación profunda sobre lo que significa para ella el concepto de ser madre. Shaw destacó que nunca ha sentido ese "instinto maternal" del que tantas mujeres hablan. En cambio, ha encontrado paz y satisfacción en la soledad, en poder dedicarse a su arte sin interrupciones. Para ella, la posibilidad de tener un hijo interferiría directamente con su capacidad de enfocarse en su carrera, algo que considera esencial en su vida.

“Necesito esa tranquilidad para poder desarrollarme como artista y creo que con un hijo no podria”, explicó en la entrevista. Esta perspectiva desafía el estereotipo de que todas las mujeres desean ser madres en algún momento de sus vidas, abriendo la puerta a un diálogo más amplio sobre las diferentes opciones de vida que las mujeres pueden elegir.

Leslie Shaw generó controversia tras ingreso a 'El Gran Chef Famoso'

Pero Shaw no solo ha dado de qué hablar por sus declaraciones sobre la maternidad. Su participación en el popular programa de televisión ‘El Gran Chef Famosos’ también fue motivo de polémica. Desde su ingreso al programa, la cantante fue el centro de atención, no solo por su talento culinario (o falta de él), sino por su actitud ante las críticas de los jueces y compañeros.

Desde los primeros episodios, Leslie demostró una actitud relajada que no fue bien recibida por algunos miembros del jurado. El chef Giacomo Bocchio, visiblemente molesto por la falta de seriedad de la artista, criticó uno de sus platos por su "desorden y suciedad", a lo que Shaw respondió de manera despreocupada: “Sí, pero la vida es así, un desorden”. Esta respuesta generó reacciones mixtas entre la audiencia, algunos defendiendo su estilo irreverente y otros considerando su actitud como falta de respeto hacia la competencia.

Leslie Shaw revela que desea quedarse en Perú

A pesar de haber intentado consolidar su carrera en Estados Unidos, Leslie Shaw ha encontrado en Perú un mercado más estable y atractivo. En una entrevista, la artista reveló que ha decidido permanecer más tiempo en su país natal debido a las oportunidades económicas que ha encontrado en la música y a la creciente demanda de sus presentaciones en Perú

A pesar de las dificultades que ha enfrentado en el extranjero, su regreso a Perú ha sido positivo, permitiéndole reconectar con su público local y mantener una agenda de presentaciones más activa.Leslie Shaw ha demostrado ser una artista versátil y polémica, sin miedo a expresar sus opiniones ni a enfrentar las críticas.