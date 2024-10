Milett Figueroa no deja de protagonizar titulares en medios peruanos y argentinos. Luego de que exigiera respeto hacia ella por su rol como jurado en el programa argentino ‘Cantando 2024’, la actriz peruana ha causado polémica al admitir públicamente que su participación en el reality se debe a la influencia de su pareja, el famoso conductor Marcelo Tinelli.



Milett Figueroa cara a cara con Mimi Alvarado



Durante la emisión del ‘Cantando 2024’, la noche del martes 15 de octubre, la modelo y actriz peruana recibió críticas en vivo después de que Mimi Alvarado, pareja de Luciano Giugno ‘El Tirri’, tomara el micrófono para comentar sobre el conflicto entre ambas, ocurrido la semana pasada.



Mimi Alvarado explicó que su incomodidad con Milett Figueroa comenzó porque la modelo asistió a uno de sus ensayos, cuando preparaba un tema de Shakira. No obstante, la dominicana sorprendió a todos al declarar que, a pesar de las tensiones, le tiene aprecio a la novia de Marcelo Tinelli.

Marcelo Polino, también miembro del jurado del ‘Cantando 2024’, no perdió la oportunidad de recordarle que en temporadas anteriores había criticado a Milett por su habilidad vocal y por estar en el panel gracias a su relación con Tinelli.



Milett Figueroa agradeció a Marcelo Tinelli



Tras las palabras de Polino, Milett Figueroa tomó el micrófono para hacer una aclaración y reconoció abiertamente que su puesto en el jurado del ‘Cantando 2024’ es gracias a Marcelo Tinelli, quien evitó inmiscuirse en el conflicto entre su pareja y su ‘cuñada’.



“A mí no me molesta para nada tener una persona que me haya puesto en este lugar. Me siento muy orgullosa de que mi novio me dé la oportunidad de estar sentada aquí. Pero eso no quiere decir que yo desmerezca todo el trabajo que vengo haciendo años atrás. Tengo 15 años trabajando y formándome, pero claramente estoy aquí por mi novio. No tengo nada que ocultar. No se descubrió América por eso. Estoy agradecida y muy contenta, pero este es mi trabajo”, sostuvo la peruana.

Además, Figueroa aprovechó para pedir consideración hacia ella y el resto de calificadores. “Solicito respeto para todos los jurados, ya que nuestra presencia aquí es una decisión de producción. No es culpa nuestra, ni estamos ocupando lugares inmerecidos. He escuchado muchas veces que dicen que estoy aquí por mi novio. Sí, estoy aquí por mi novio, ¿y qué? Me siento contenta de estar aquí”, añadió.



Milett Figueroa respondió a Mimi Alvarado



El pasado lunes 14 de octubre, Flor Peña se mostró sorprendida ante el conflicto entre Milett Figueroa y Mimi, la prima de Marcelo Tinelli. La conductora interrogó a la peruana, quien restó importancia a las críticas de Alvarado, afirmando que sus quejas carecen de fundamento y sugiriendo que debería considerar ir a terapia.



En el programa LAM, Mimi recordó un enfrentamiento anterior con Milett en Punta del Este, el cual, según ella, la afectó emocionalmente. Ante estas declaraciones, Milett minimizó el incidente, comentando que disfrutó de su verano y que no comprende el enojo de la dominicana.



“No sé, yo solo la evalué y, a partir de ahí, las cosas se descontrolaron. ¿Esto viene arrastrado desde el verano? Realmente no sé de dónde proviene. Para mí, fue un verano maravilloso, lo pasé muy bien. Así que no entiendo tanta imaginación. ¿Por qué estará tan enojada? No sé, que lo consulte con su terapeuta, yo no tengo idea”, respondió Milett a Flor Peña.