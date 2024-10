¡Se cansó de los cuestionamientos! Desde que Milett Figueroa fue confirmada como parte del jurado de ‘Cantando 2024’, varias figuras de la televisión argentina han lanzado comentarios negativos hacia la actriz peruana. Frente a esta situación, la modelo admitió que su puesto se lo debe a su novio, Marcelo Tinelli, pero dejó claro que no seguirá tolerando los ataques en su contra.



Milett Figueroa en contra de jueza invitada del ‘Cantando’



La presentación del actor Matías Alé y su pareja de canto, Martina Scigliano, generó una nueva disputa en el ‘Cantando 2024’, tras interpretar ‘Corazón’ de los Auténticos Decadentes. Debido a su bajo desempeño, el jurado fue duro con sus comentarios y con su puntaje.



“Ha habido avance en tu voz, Mati, y estás cuidando mucho ese tema porque no eres tan afinado. Te sentí con la piel de gallina y eso quiere decir que te emociona estar acá, eso es muy importante. Por eso, hay que seguir trabajando vocalmente, quiero más riesgo, más baile”, dijo la peruana ante de alzar la paleta del voto secreto.

Milett Figueroa se molestó con 'La Bomba' por puntuar a un participante solo por cariño. Foto: captura/América TV

A diferencia del jurado original del ‘Cantando’, la cantante Gladys Nelly del Carmen Jiménez, conocida como ‘La Bomba Tucumama’, fue más dadivosa con su puntuación y le regaló tres puntos.



“A todos los veo con cariño, me juega más la emoción y el cariño que les tengo. En este caso a Mati, sabes que no cantas, pero eres muy comprometido, eres una persona que le pone amor a lo que hace. Lo sé porque te conozco, pero deberías ponerte malas pilas en la parte vocal (...) Te quiero mucho, para mí llenas la pista con otra cosa y acá también se juzga eso. Así que yo te voy a subir tres puntos”, indicó ante la sorpresa de la conductora del programa y del jurado.



Marcelo Polino, integrante del jurado, fue el primero en cuestionar la decisión de ‘La Bomba Tucumama’. Luego se sumó Milett Figueroa: “Respeto mucho a los compañeros del jurado, pero acá se puntua por lo que se ve, si no es cualquier cosa”, mencionó la peruana.



Milett Figueroa se defiende de 'La Bomba'



Como era de esperar, ‘La Bomba Tucumama’ no se quedó callada ante el cuestionamiento a su puntaje a Matías Alé. “Milett, cualquier cosa es que vos juzgues la parte vocal de él”, señaló la artista de 59 años.



Figueroa, quien impactó al cantar a capella en el 'Cantado 2024', tampoco optó por el silencio. “Perdón, dije respeto mucho las miradas de cada uno, pero acá se puntúa no por cariño, sino por lo que vemos acá”, manifestó la novia de Marcelo Tinelli, quien la llenó de elogios.



En otro momento, la intérprete del musical de ‘Pantaleón y las visitadoras’ expresó su descontento de que la cuestionen a ella por su voz. “Cada vez que voy a dar mi opinión, no me van a estar juzgando vocalmente porque yo no estoy acá para que para ser juzgada, estoy acá para dar mi opinión y de verdad hay que juzgar lo que vemos acá, no por cariño”, sentenció Milett.



Milett Figueroa habló de su desencuentro con ‘La Bomba’



Tras el enfrentamiento, Milett Figuero comentó lo sucedido. “Más que cruce, creo que un poco defender el lugar de jurado, no estamos ahí por adorno, creo que hay que puntuar la situación que está pasando en cada presentación. No podemos estar puntuando por simpatía y carisma, tenemos estar puntuando lo que hacen en el escenario, qué nos traen y con qué nos enamoran”, dijo para el programa LAM.



Si bien aceptó que no le gustó la actitud de la artista argentina, Milett aseguró que no tiene nada en contra de ella. “Yo la adoro a 'La bomba', pero metió temas que no tenían nada que ver con lo que había presentado (...) sé muy bien que tengo voz, pero no estoy concursando, yo ya pasé por ese lugar”, concluyó.

Milett Figueroa ya no se queda callada