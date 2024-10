La interacción entre Milett Figueroa y Mimi Alvarado en el ‘Cantando 2024’ de América TV se dio en medio de tensiones y conflictos. La semana pasada, la novia de Marcelo Tinelli, quien es jurado, y la pareja de su primo Luciano El Tirri, una de las competidoras del programa, han dejado en evidencia su tensa relación. Lejos de intentar disimular su animosidad frente a las cámaras, ambas protagonizaron un fuerte altercado que sorprendió a algunos y generó comentarios de muchos, incluido el argentino de 64 años.



Marcelo Tinelli habla del conflicto entre Milett Figueroa y Mimi



Marcelo Tinelli, el productor del programa, abordó el tema públicamente en el programa ‘Intrusos’ de América. “¿Te enteraste de la pelea?”, preguntó el reportero del programa conducido por Flor de la V al conductor recién llegado de Estados Unidos sobre el conflicto; a lo que el argentino respondió: “Tengo una buena relación con Mimi. Me enteré de la pelea y lo sé todo. Es una situación que tendrán que… son dos personas adultas, lo tienen que resolver entre sí”.



Además, la pareja de Milett Figueroa expresó su intención de no involucrarse más de la cuenta en el enfrentamiento que se llevó a cabo el pasado jueves 10 de octubre. “Con 'El Tirri' evitamos hablar del tema. Te lo aseguro”, dijo el argentino.

Siguiendo en la misma línea, el presentador explicó su postura frente a las cámaras: “Yo las quiero a las dos. Una de ellas es mi mujer y la otra la de mi hermano, mi primo. Entonces, como es mi cuñada, yo respeto esas cosas”, aseguró Tinelli. “Por eso, intento no meterme”, justificó Tinelli sobre su decisión de no intervenir en el conflicto.



Marcelo Tinelli elogia a Milett Figueroa



Previamente, el periodista de ‘Intrusos’ preguntó sobre su relación con Milett Figueroa, quien sorprendió a más de uno al cantar a capella en el ‘Cantando 2024’. “Estamos muy bien, pasando un buen momento. Ella es una gran mujer que me hace muy bien y creo que es mutuo”, expresó Marcelo, destacando la relación que mantiene con su pareja.



Tras las declaraciones de Tinelli, los cibernautas no dejaron de opinar. “Aguante Milett y Marcelo, amamos la pareja; ella es hermosa, fina, educada; y le hace bien a Marcelo. Lluvia de bendiciones para esta pareja, que dios los proteja siempre”, “Mimi, deja de colgarte de Milett, no le ha hecho nada, team Milett”, “Qué pesada Mimi, y los que están celosos de Tinelli” y “Si Milett se separa de Tinelli, regresa a su país donde vive toda su familia y sigue con su vida, los demás pasan al olvido. Ella seguirá brillando en donde sea que vaya”; fueron algunas de las reacciones en Instagram.



¿Qué pasó entre Milett Figueroa y Mimi Alvarado?



Milett Figueroa y Mimi Alvarado encendieron la pradera en Argentina y pusieron en riesgo la cohesión familiar. Según lo narrado por la novia de El Tirri, la rivalidad entre ambas parecería haber iniciado el verano pasado durante unas vacaciones en Punta del Este. Aunque sus parejas son primos, eso no impidió que la bailarina peruana contradijera la versión dada por la dominicana.



La disputa se encendió cuando Milett criticó la interpretación que Mimi hizo de una canción de Shakira. “¿Qué te duele Mimi? Si no pierdes la oportunidad de hablar de mí. Me sorprende que digas que te duele algo si no pierdes la oportunidad de despotricar gratuitamente, así que aprende a aceptar las críticas”, le dijo, mientras sus compañeros observaban la situación.

En medio de los ataques y defensas, y visiblemente cansada, Alvarado respondió: “¿Cuándo hablé de vos? Ya me la hiciste imposible en el verano, no me hagas imposible acá. Ya basta. Que no me busque porque me encuentra. No me arrepiento de nada de lo que dije, no me retracto”, afirmó con firmeza.



El último lunes, Figueroa expresó su desconcierto sobre el origen del conflicto: “Yo no sé de dónde lo trae realmente. Yo la pasé fantástico. Mi verano fue hermoso, la pasé genial. Así que no sé de dónde viene tanta imaginación”, comentó tajantemente. Añadió, sin medir palabras: “¿Por qué tan enojada está ella? No sé, que lo hable con su terapeuta, yo no tengo idea”.