El abogado de Christian Cueva, Juan Carlos Máss, salió al frente de las recientes acusaciones realizadas por Pamela López, esposa del futbolista, quien lo señala por no cumplir con las responsabilidades económicas hacia sus tres hijos. Mass negó categóricamente que el popular 'Aladino' se haya desentendido de sus obligaciones y afirmó que se está trabajando para establecer una pensión fija en favor de los menores.

El conflicto familiar ha tomado relevancia luego de que López acusara públicamente a Cueva de cancelar los seguros universitarios de los niños y de retirar los fondos ahorrados para su futuro académico. Según sus declaraciones, el jugador no ha aportado ni un sol para la manutención de sus hijos, lo que ha generado un gran revuelo mediático.

Abogado de Christian Cueva desmiente a Pamela López

En una reciente entrevista con el programa 'América hoy', Juan Carlos Máss, abogado de Christian Cueva, aseguró que el futbolista sí está cumpliendo con sus responsabilidades hacia sus hijos, tal como lo establece un acuerdo previo. “Él está cumpliendo en todo dentro de lo que se ha pactado”, afirmó el abogado, refiriéndose a los términos acordados entre las partes.

Máss también destacó que no está solo en la defensa del caso, ya que son tres los abogados que han asumido la representación legal de Cueva. “Se ha llegado en buenos términos para llegar a un acuerdo ya por una pensión fija en vías de conciliación. Somos tres abogados y ya estamos trabajando en todo”, explicó, asegurando que la situación está siendo gestionada de manera adecuada desde el punto de vista legal.

Abogado de Christian Cueva contra Pamela López. Foto: Captura América TV





Pamela López hace fuerte acusación contra Christian Cueva

La fuerte respuesta del abogado de 'Aladino' contradice a lo dicho por Pamela López, quien hizo graves denuncias contra Christian Cueva, señalando que el futbolista no solo canceló los seguros universitarios de sus hijos, sino que también retiró el dinero destinado a su futuro académico. Durante su participación en 'América hoy', la aún esposa del jugador de Cienciano mostró su indignación y frustración por las acciones de su aún esposo. “Tenían un seguro universitario y lo ha retirado, ha cancelado los seguros universitarios de mis tres hijos y se ha llevado el dinero”, comentó, visiblemente afectada.

López también enfatizó que sus hijos son los más perjudicados en esta situación. "Me siento triste, indignada porque son mis hijos, atentar contra tres criaturas inocentes que no pidieron venir a este mundo lo pinta de cuerpo completo", expresó con notable pesar. Además, denunció que ni el club Cienciano, donde milita Cueva, ni su presidente, Sergio Ludeña, se han comunicado con ella para abordar esta delicada situación, a pesar de que anteriormente se comprometieron a velar para que el futbolista cumpla con sus obligaciones familiares.

Pamela López manda contundente mensaje a Christian Cueva por mandarla a "vender marcianos"

Hace unas semanas, salió a la luz un audio en el que Christian Cueva se dirigió de manera despectiva a Pamela López, sugiriéndole que se dedicara a “vender marcianos” (helados). Esta declaración generó aún más indignación en López, quien no dudó en responder públicamente. “Yo no tengo nada en contra de vender marcianos, ser influencer o emprender, pero la manera despectiva... fueron 13 años juntos, yo no fui su amante, su novia, su querida, yo fui su esposa, soy su esposa”, afirmó López, visiblemente emocionada.

La madre de los hijos de Cueva también reveló las dificultades que ha enfrentado desde que el futbolista dejó el hogar familiar. A pesar de todo, aseguró que sus hijos han mantenido su estilo de vida, pero esto ha sido gracias a sus esfuerzos como madre. "Cómo crees que comen mis hijos, cómo viven el día a día. El estilo de vida de mis hijos no ha cambiado, sus fines de semana sí tienen recreación, todos los fines de semana estoy con mis hijos", subrayó López, dejando claro que ella ha asumido completamente la responsabilidad de mantener a sus hijos sin el apoyo del futbolista.