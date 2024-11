El empresario de Puno Duberlí Leiva comentó en una llamada con el programa 'Magaly TV: la firme' que el futbolista Christian Cueva lo amenazó y le pidió que agregara un monto mayor a la cancelación del costo de la presentación de Pamela Franco. El puneño se negó porque afirmó que contaba con un contrato que ya estipulada la cifra final a pagar. "Me amenazó. Ahí me dijo: si tú vas a estar con esa presión, yo tengo más poder y el que vas a perder eres tú. Me dijo que podía hacer lo que quiera, que si él decía que no se presente Pamela, no se presentaba y punto", indicó.

Esta es la primera vez que alguien señala públicamente que el futbolista de Cienciano del Cusco de estar detrás de las gestiones para los shows de la cumbiambera. El empresario de Puno se mostró fastidiado porque Pamela Franco no quiso subir al escenario, debido a que Christian Cueva quería incrementar el pago por supuestos gastos adicionales que tuvieron que hacer.

"Christian Cueva quería cobrarme de más, 2,500 (soles) más querían cobrarme. Me dijo que era Christian, que él decidía y él me pidió que se le agregue algo porque supuestamente la distancia, el viaje, todo ello quería que se le agregue. Todo eso me tienes que aumentar (le dijo Cueva). ¿Por qué le voy a aumentar? Yo tengo acá un contrato. Yo estoy respetando el contrato. Te he adelanto 23,000 (soles), mi salvo es 22,000 (soles) porque se había quedado en 45. Me amenazó y me dijo '¿cómo vas a tomar esa actitud? Si tú vas a estar con esa presión, yo tengo más poder", añadió Leiva.

Promotor de Puno asegura que fue amenazado por Christian Cueva. Foto: captura/ATV

Magaly Medina cuestiona a Pamela Franco por darle poder a Cueva sobre su carrera

Magaly Medina criticó duramente a Pamela Franco por permitir que el futbolista peruano se encargue de guiar su carrera. "No puedo creer cómo Pamela Franco le deje a este hombre, que nunca ha hecho gala en su vida de administrar bien absolutamente nada, porque hay que empezar por administrar nuestra vida, y eso es algo que él no ha hecho... le dé el poder para que administre su trabajo, su dinero y su carrera", cuestionó la popular 'Urraca'.

La figura de ATV señaló que la cumbiambera ha negado en múltiples oportunidades que tiene una relación con Cueva, sin embargo, ahora es evidente que existe al menos este vínculo, ya que estaría manejando su carrera artística. Incluso, deslizó la posibilidad de que el atleta estaría cobrando cierto porcentaje por gestionar los shows de Pamela Franco, recordando que cuando ella tenía la orquesta con Christian Domínguez, el dinero de los contratos iba directo a las cuentas del líder de la 'Gran Orquesta Internacional'.

"De repente Christian Cueva le está cobrando a ella un tipo de porcentaje por la vinculación que les hacen y por lo que la contratan. O ella está tan enamorada, tan enceguecida que le puede dar el control de su carrera, de su plata, a este hombre. Este hombre que creo casi ha perdido muchas cosas. Según lo que nos hemos enterado, no puede si quiera mantener a su familia, que está viviendo del sueldito que le da el Cienciano, que ya de pena lo ha vuelto a contratar", precisó.

Magaly sobre Cueva: "Ha tirado las mejores oportunidades de su vida profesional por el abismo"

La 'Urraca' arremetió también contra Cueva y recalcó que no es la persona idónea para llevar la carrera de Pamela Franco porque no tiene experiencia en ese rubro. Incluso, destacó que el seleccionado peruano no ha sido bueno para distribuir oportunamente sus propios ingresos, ya que la madre de sus hijos denunció que no le pasa dinero para la manutención de los menores.

"Un hombre indisciplinado, que no ha manejado bien su carrera futbolística. Ha tirado las mejores oportunidades de su vida profesional por el abismo, ¿y ahora qué es? Un tipo que ha recogido un equipo de provincia como el Cienciano, lo ha recogido y ahí está como un jugadorcito del montón. Él desperdició todas sus oportunidades en viajes, en mujeres, en todo lo que él quiso gastar, en trago sobre todo. Y ahora, a ese tipo irresponsable, indisciplinado, mal administrador de su vida y de su carrera, ¿la Franco le entrega el manejo para que negocie sus contratos? Y miren lo mal que la hace quedar porque Cueva es un futbolista y cómo creerá que se trata a los empresarios...", apuntó.