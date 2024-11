Pamela Franco, la popular cantante de cumbia, está en el centro de una controversia luego de que se revelara que Christian Cueva estaría involucrado directamente en la gestión de sus contratos. Un promotor de eventos en Puno aseguró que fue el futbolista peruano quien negoció las condiciones para una reciente presentación, destacando que “tenía más poder” y que incluso él fue quien recibió el pago del evento.

Además, con la llegada de Julio César Cortegana Palomino como nuevo mánager de Pamela Franco, se han implementado cambios importantes en la estrategia de contratación de la artista. El amigo cercano de Cueva, ha duplicado las tarifas de la cumbiambera y ha establecido condiciones más estrictas para sus presentaciones. Este cambio de administración no solo afecta el costo de sus shows, sino también la forma en que se gestionan, sugiriendo una nueva etapa en la carrera de la cantante peruana.

Christian Cueva negociaría contratos de Pamela Franco

En un reciente adelanto de 'Magaly TV, la firme', un promotor de eventos de Puno reveló detalles sobre la participación de Christian Cueva en los contratos de Pamela Franco. Según este testimonio, fue el futbolista quien llevó a cabo las negociaciones y acordó las condiciones para la presentación. “Me dijo que él tenía más poder, que podía hacer lo que quiera. Si él decía que no se presente, Pamela no se presentaba y punto”, declaró el promotor al programa conducido por Magaly Medina.

El promotor también añadió que Cueva, además de manejar las decisiones de Pamela Franco, fue quien se encargó de recibir el dinero correspondiente al contrato. “Me recibió la plata, dio la orden y subió Pamela”, afirmó, sugiriendo que el futbolista tiene un rol predominante en la carrera de la cantante.

¿Quién es el nuevo mánager de Pamela Franco?

Pamela Franco también enfrenta un cambio importante con la llegada de su nuevo mánager, Julio César Cortegana Palomino, conocido en el entorno de Cueva por su amistad cercana con el futbolista peruano. Cortegana, propietario de la cevichería 'La Cueva del 10', un lugar frecuentado por el jugador, ha estado vinculado a la vida personal y profesional de Cueva. Incluso se ha documentado que ha acompañado al deportista en viajes recientes, como en Cusco, donde asistió al futbolista de Cienciano con su equipaje.

El programa 'Amor y Fuego' confirmó el cambio de representante, verificando que el número de DNI de Cortegana ahora figura en los contactos de Pamela Franco y su orquesta. La llegada de este nuevo mánager, quien ha eliminado imágenes de la esposa de Cueva, Pamela López, de su negocio, ha suscitado preguntas sobre cómo este cambio podría afectar la carrera de Franco. Las especulaciones no se han hecho esperar, y muchos se preguntan si la influencia del popular 'Aladino' seguirá siendo notable en esta nueva etapa.

Nuevo mánager revela cuánto cobra Pamela Franco por show

La llegada del nuevo mánager también ha traído un incremento significativo en las tarifas de Pamela Franco para sus presentaciones. De acuerdo con declaraciones recientes en el programa 'América Hoy', la tarifa actual es de 15,000 soles por una hora de show en Lima, el doble de lo que cobraba anteriormente.

Además de la tarifa, las condiciones de contratación se han vuelto más estrictas: “Es un precio único”, afirmó Cortegana, dejando claro que no habrá descuentos. Las nuevas exigencias incluyen un adelanto del 50% para reservar la fecha de la presentación, tras lo cual se enviará un video de Pamela Franco anunciando su participación en el evento.

Empresario afirma que Christian Cueva lo amenazó

Asimismo, en 'Magaly TV: la firme', el empresario de Puno Duberlí Leiva indicó que el futbolista de Cienciano lo amenazó y le pidió que agregara un monto mayor a la cancelación del costo de la presentación. El puneño se negó porque afirmó que contaba con un contrato que ya estipulada la cifra final a pagar. "Me amenazó. Ahí me dijo: si tú vas a estar con esa presión, yo tengo más poder y el que vas a perder eres tú. Me dijo que podía hacer lo que quiera, que si él decía que no se presente Pamela, no se presentaba y punto", indicó.

"Christian Cueva quería cobrarme de más, 2,500 (soles) más querían cobrarme. Me dijo que era Christian, que él decidía y él me pidió que se le agregue algo porque supuestamente la distancia, el viaje, todo ello quería que se le agregue. Todo eso me tienes que aumentar (le dijo Cueva). ¿Por qué le voy a aumentar? Yo tengo acá un contrato. Yo estoy respetando el contrato. Te he adelanto 23,000 (soles), mi salvo es 22,000 (soles) porque se había quedado en 45. Me amenazó y me dijo '¿cómo vas a tomar esa actitud? Si tú vas a estar con esa presión, yo tengo más poder", añadió el empresario.