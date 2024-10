La situación entre Greissy Ortega e Ítalo Villaseca se volvió tensa en un reciente programa de 'Magaly TV, la firme'. En la transmisión, Villaseca mostró su preocupación por sus hijos tras el desalojo del cuarto que alquilaban en Lince, donde Greissy habría enfrentado problemas de alquiler. Durante la conversación, reveló que él propuso financiar un departamento, pero rápidamente la propuesta se tornó en un acalorado intercambio verbal entre ambos.

Greissy Ortega, se enlazó vía llamada al programa y no dudó en responder a su expareja. Ítalo insistió en que su único objetivo era alcanzar un acuerdo que beneficiara a ambos, afirmando: “Quiero que ella entienda que yo no soy su enemigo, solo quiero que conversemos y lleguemos a un acuerdo”.

Recordar que a inicios de 2024, Greissy Ortega denunció a Ítalo Villaseca por agresión física y psicológica durante su tiempo en Estados Unidos. La expareja había mantenido una relación marcada por tensiones y conflictos, y la denuncia reveló un lado oscuro de su convivencia. A pesar de la gravedad de sus acusaciones, Greissy decidió regresar a Perú junto con sus hijos, argumentando que la fiscalía estadounidense se estaba encargando de su denuncia.

Greissy Ortega tiene acalorada discusión en vivo con Ítalo Villaseca

Ítalo Villaseca, al abordar la situación, lamentó que Greissy no utilizara el dinero que le envió para los gastos escolares de sus hijos, lo que complicó aún más su situación. “Les compró los útiles y los sacó del colegio”, mencionó Villaseca. Su propuesta de proporcionar un hogar adecuado fue acompañada de una condición: que Greissy permitiera que su madre visitara la nueva vivienda.

Greissy Ortega e Ítalo Villaseca protagonizan discusión en vivo. Foto: Captura ATV

La hermana de Milena Zárate, alzando la voz, se defendió aludiendo a la violencia que sufrió durante su relación. “Esto me parece un chiste mal contado, él primero ha debido defenderlos de él mismo porque a mí me pegaba”, enfatizó. La tensión aumentó cuando Magaly Medina interrumpió, pidiendo que se centraran en la actualidad de su vida, lo que llevó a Greissy a expresar su frustración.

Greissy Ortega reafirmó su postura al rechazar la oferta de Ítalo, argumentando que no quería a su madre cerca. “Para qué me quiere mandar a la mamá”, expresó con molestia. La discusión se tornó aún más intensa cuando Magaly Medina, visiblemente ofuscada, le recordó a Greissy que tampoco estaba en una posición ideal para lidiar con su situación.

Greissy Ortega reaparece en redes: "Me levantaré y brillaré"

Horas antes de enfrentarse en vivo a Ítalo Villaseca, Greissy Ortega reapareció en redes luego de que 'Magaly TV, la firme' expusiera las imágenes en que las que se ve impedida de ingresar al cuarto que alquilaba en Lince por supuesto impago, la joven colombiana pasó la noche en un hotel junto a sus tres hijos y su novio Randol Pastor. Luego de ese episodio, la influencer y sus hijos fueron a vivir a la casa de los padres de su pareja, según contó ella misma a través de sus redes sociales. Ahora, días después de este terrible suceso, la hermana de Milena Zárate usó su cuenta de Instagram para reflexionar sobre lo ocurrido y se mostró con una actitud positiva hacia el futuro de su familia.

Greissy Ortega indicó que este no es el final de su historia. Foto: captura/Instagram

"Todo lo que estoy viviendo me está enseñando algo. Puede que no sea el mejor capítulo de mi vida, pero siempre recuerdo que es solo un capítulo, no el final de mi historia... Todas las veces en las que siento que no puedo más, recuerdo que he estado en otras situaciones similares o peores y logré salir de eso, y esta vez no será la excepción. Me levantaré y brillaré como siempre lo he hecho, vendrán tiempos y momentos mejores", publicó la colombiana junto a una fotografía donde luce sonriente.

Canal de ayuda por violencia física y psicológica

En Perú, existen diversos canales de ayuda para las víctimas de violencia, como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que ofrece orientación y apoyo a través de la línea 100. Además, el Centro de Emergencia Mujer (CEM) proporciona asistencia legal, psicológica y social en todo el país, garantizando la protección y atención integral a quienes sufren violencia.