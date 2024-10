La disputa entre Rodrigo González, conocido popularmente como 'Peluchín', y los reporteros de 'Magaly TV. la firme', John Tirado y Gianfranco Pérez, sigue encendiendo las redes. Los ‘urracos’ de Magaly Medina arremetieron contra el conductor de 'Amor y fuego' luego de que este los llamara "chupamedias" por sus declaraciones en las que afirmaron estar cansados de que González critique a la conductora Magaly Medina todos los días. En respuesta, los reporteros no dudaron en revelar que, aparentemente, Peluchín habría bloqueado a usuarios que se mostraron en su contra, alimentando aún más la polémica.

'Urracos' se defienden y le responden a 'Peluchín'

A través de la cuenta de 'Instarándula', los ‘Urracos’ de Magaly Medina no tardaron en responder a las declaraciones de Rodrigo González, señalando que su reacción hacia las críticas de los usuarios en redes es una muestra de arrogancia. “La arrogancia es tan atrevida como la ignorancia. ¿Por qué no cuenta que en ese post mucha gente estuvo de acuerdo con nosotros y empezó a bloquear a todos los que no lo respaldaban?”, escribió John Tirado, señalando la supuesta censura de González a aquellos que no compartían su opinión.

John Tirado acusa a 'Peluchín' de bloquear usuarios que no comparten su punto de vista. Foto: Instarándula

Por su parte, el reportero Gianfranco Pérez, fiel al estilo del programa, comentó sarcásticamente en su cuenta de Instagram: “¿Se picó? No creo… ¿Está bloqueando a su gente? No creo. Es el número 1 y mil puntos. Tampoco creo. jajaja”. La controversia también ha alcanzado a los seguidores de ambos programas, quienes no han tardado en expresar su apoyo o desacuerdo con las partes involucradas. Rodrigo González, quien se ha caracterizado por sus opiniones sin filtros en 'Amor y fuego', ha criticado repetidamente a Magaly Medina, llegando incluso a sugerir que la conductora tomaría ciertas medidas para reforzar su versión sobre los rumores que la vinculan con el presentador Andrés Hurtado. Este último, además, está siendo investigado por presunto lavado de activos y tráfico de influencias, situación que también ha captado la atención de los medios.

Gianfranco Peréz utilizó sus redes para responderle a Rodrigo González. Foto: Instarándula

Rodrigo González llamó "chupamedias" a reporteros de 'Magaly TV, la firme'

La respuesta de los 'Urracos' de 'Magaly TV, la firme' se dirigió hacia un tweet de 'Peluchín', quien arremetió contra ellos luego de que lo acusaran de tener un supuesto ensañamiento con Magaly Medina, calificándolo de "picón". La reacción de 'Peluchín' fue inmediata. Desde su cuenta en X (anteriormente conocida como Twitter), el conductor respondió con fuerza, calificando a los reporteros de "chupamedias" y acusándolos de buscar la aprobación de Magaly Medina. “¿Se tienen que unir todos los chupamedias para ver si me dan un voltio? Qué triste papel el que hacen para poder conseguir la aprobación de una jefa que los humilla públicamente todo el tiempo. Lo que soy en el corazón de mi público, ustedes morirán sin siquiera experimentarlo”, manifestó González en sus redes sociales.

Rodrigo González mandó fuerte mensaje en sus redes sociales. Foto: X

Resumen: 'Urracos' responden ataques de Rodrigo González

La disputa entre Rodrigo González, conocido como 'Peluchín', y los reporteros de 'Magaly TV, la firme', John Tirado y Gianfranco Pérez, ha avivado las redes sociales tras fuertes intercambios de declaraciones.

Los 'Urracos' de Magaly Medina respondieron a González, afirmando que el conductor bloqueó a usuarios en redes que no respaldaron sus críticas hacia Magaly Medina.

John Tirado calificó la reacción de González como una muestra de arrogancia, mientras que Gianfranco Pérez se burló de las supuestas acciones del conductor en redes sociales.

Los reporteros señalaron que González tiene un supuesto ensañamiento con Medina, lo que provocó que 'Peluchín' los llamara “chupamedias” en su cuenta de X (anteriormente Twitter).