Nenu López, exintegrante de 'Las Chicas Doradas de Rústica', lanzó una grave acusación contra un productor detrás del grupo, sugirió que estaba involucrado en lavado de dinero. En una entrevista, López afirmó que un realizador tenía un patrón de casarse con mujeres de las agrupaciones que formaba en distintos países, como Argentina y Cuba.

Aunque no mencionó directamente el nombre del productor, dejó entrever que se trataría de Mauricio Diez Canseco, dueño de Rústica. Estas declaraciones generaron controversia en redes sociales, donde muchos usuarios advirtieron sobre las posibles repercusiones legales de sus palabras. En ese contexto, recientemente en el programa de Magaly Medina, el conocido como Brad Pizza o Pizzero, Canseco, dio detalles al respecto. ¿Qué sucedió?

Mauricio Diez Canseco demandaría a una ex chica dorada por 1 MILLÓN de DÓLARES

Este miércoles 2 de octubre, la reconocida conductora de televisión presentó un informe que ofrecía detalles sobre lo sucedido con la modelo. Posteriormente, minutos antes de terminar su programa de entretenimiento, la popular ‘Urraca’ comentó que se le había enviado una copia de una carta notarial que se dirigía a Argentina.

En este sentido, Magaly Medina indicó que en la carta se solicitaría a la ex chica dorada que se rectificara en un plazo de tres días. De no cumplir con esta petición, la conductora advirtió que pediría una reparación de 1 millón de dólares por el daño a su reputación. Esta situación ha generado gran expectativa entre los seguidores del programa, quienes están atentos a los próximos pasos y a la respuesta de la ex chica dorada.

¿Nenu López se refirió a Mauricio Diez Canseco?. Foto: EP

“Nos ha mandado una copia de la carta notarial que está mandando a Argentina y le dice que le da un plazo para rectificarse de tres días, de lo contrario le entablará un juicio por haberlo llamado lavador de guita y le va a pedir una reparación civil de más de un millón de dólares por haber ensuciado su imagen", detalló la presentadora de espectáculos.

Modelo argentina lanzó seria acusación contra el productor de Rústica

Durante la transmisión de 'Cantando 2024', López no escatimó en detalles sobre su participación en 'Las Chicas Doradas', destacó que las integrantes del grupo habían sido seleccionadas principalmente por su apariencia física, sin importar sus habilidades artísticas.

Sin embargo, lo más impactante de sus declaraciones fue cuando señaló al productor por realizar prácticas ilegales. "Era lavado de guita, no tiene sentido. Mucha plata nos pagaron por esa boludez", explicó, dando a entender que las presentaciones, que incluían shows en diversos restaurantes del país, eran una fachada para actividades ilícitas.

Además, reveló un patrón peculiar en su comportamiento. Según la modelo, el productor, cuya identidad prefirió no revelar, tenía la costumbre de casarse con mujeres de las agrupaciones que creaba en distintos países.

"Yo no quiero denunciar a nadie, pero el productor era peruano. No lo vamos a nombrar, pero sí. Lo hace todos los años en distintos países, tipo Argentina, Cuba. Y siempre se casa con una de cada país”, confesó la bailarina, dejando entrever la posibilidad de que se tratara del dueño de Rústica, Mauricio Diez Canseco. "Le gustaba una, pero las argentinas no. Ninguna cayó con el productor”, aseguró con contundencia.

Nenu López es modelo, bailarina profesional y es natural de Buenos Aires. Foto: Composición LR | Instagram | Nenu López

¿Quién es la modelo argentina de 21 años que participa en 'Cantando 2024'?

Identidad: Nenu López, cuyo verdadero nombre es Nerea López, es una modelo y bailarina argentina de 21 años.

Carrera actual: actualmente, compite en 'Cantando 2024' y ha destacado en el mundo de la moda y la danza.

Experiencia profesional: ha trabajado con importantes figuras de la música, como Tini Stoessel y Callejero Fino.

Selección en Las Chicas Doradas: fue seleccionada inesperadamente para cantar en Las Chicas Doradas de Rústica tras presentarse a un casting, aunque su objetivo inicial era ser bailarina.