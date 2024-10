Carlos Orozco RESPONDE tras críticas por polémica renuncia del 'Chavo' a 'OUKE': "Me siento triste"

Desde el pasado viernes 4 de octubre, Carlos Orozco ha sido objeto de duras críticas en las redes sociales tras la renuncia de uno de sus trabajadores, conocido como 'Chavo', durante una transmisión en vivo del programa 'OUKE'. Recientemente, el influencer se pronunció en sus redes sociales y explicó la situación tras la polémica desatada.

¿Qué dijo Carlos Orozco tras la salida del 'Chavo'?

La inesperada renuncia de 'Chavo' tuvo lugar en un momento tenso y emotivo, cuando decidió leer su carta de renuncia frente a sus compañeros de trabajo y su jefe, Carlos Orozco. Al concluir su lectura, 'Chavo' abandonó rápidamente el set de grabación, intentando evitar así una posible reacción emocional que pudiera ser capturada por las cámaras. De sus compañeros, solo 'Rofotito' se levantó para seguirlo, lo que dejó a la audiencia y a los seguidores del programa preguntándose por qué el propio Orozco no mostró interés en detenerlo o acompañarlo en ese difícil momento.

Ante la lluvia de críticas que surgió en redes sociales, donde muchos usuarios señalaron a Orozco como responsable del bullying que habría llevado a 'Chavo' a renunciar, el empresario decidió responder.

Carlos Orozco se pronunció sobre renuncia del 'Chavo'. Foto: Carlos Orozco/Instagram

A través de su cuenta oficial de Instagram, Carlos Orozco dejó en claro que no tiene problemas con el 'Chavo' y que incluso "se siente triste" al no verlo en la oficina donde graban su pódcast para Youtube.

"Me siento triste al llegar al canal y no verlos, son seres humanos increíbles con los que he compartido momentos que jamás olvidaré. Lo demás es trabajo, amigos, saldremos adelante", explicó el youtuber, en referencia a la renuncia de su otro trabajador, 'Luchulú'.

¿Por qué Carlos Orozco es criticado por la salida de 'Chavo' de OUKE?

La renuncia de 'Chavo' ha tenido un fuerte impacto no solo entre los seguidores de 'OUKE', sino que también ha generado numerosas críticas hacia Carlos Orozco, uno de los presentadores del programa. Los usuarios de internet han acusado a Orozco de exponer a 'Chavo' a "humillaciones", sosteniendo que su actitud fue la causa de la renuncia. Un usuario comentó en la plataforma X: “(…) Lo lograste tú, Orozco, disfrazando el bullying de entretenimiento. Convertiste a 'Chavo', tu compañero con sobrepeso, en el blanco de humillaciones, hasta forzarlo a abandonar tu programa de farándula”.

Ante esto, Orozco respondió con sarcasmo durante la emisión del programa, diciendo: "Al fin lo lograron, gente". “Como cuando aburres a tu flaca para que te termine porque no sabes cómo hacerlo tú mismo. Lo lograste, Roro, no cuidas a tus talentos”, afirmó otro usuario en la publicación que compartió Orozco en Instagram tras la despedida de 'Chavo. Además, algunos usuarios mencionaron que el conductor de OUKE se está dejando "consumir por su personaje".

¿Por qué 'Chavo' renunció a OUKE en vivo?

La sorpresiva renuncia de Diego Maita, conocido como ‘Chavo’, impactó al equipo de OUKE. Durante una reciente emisión del programa, Maita, visiblemente conmovido, anunció su decisión de dejar el canal. “Desde que llegué aquí, me he sentido muy feliz y he aprendido mucho. Pero la vida sigue su curso y crece”, expresó en su emotivo mensaje de despedida. Además, agradeció a sus compañeros y les deseó éxito en el futuro del programa. “Que OUKE siga creciendo y, Carlos, que tu nuevo equipo de trabajo te impulse a seguir adelante”, concluyó.

El anuncio tomó por sorpresa a Carlos Orozco, Daniel Marquina y Macla Yamada, quienes al parecer desconocían la decisión de su colega. A pesar de no dar detalles específicos sobre los motivos de su salida, Maita dejó claro que sentía una mezcla de tristeza y gratitud al despedirse de sus compañeros.

Mensaje de despedida de Diego maita. Foto: Instagram/chavosingorra/carlosorozco

¿Qué carrera estudió Carlos Orozco?

Carlos Orozco se formó en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde inicialmente se inscribió en la carrera de Ingeniería Informática. Sin embargo, su pasión por crear y compartir información lo llevó a cambiarse al área de Comunicaciones. Hace unos años, Carlos lanzó el proyecto Moloko Podcast, que ha contado con destacados invitados que se han mostrado directos y sinceros, algo que resulta complicado de lograr en la televisión. Las conversaciones generadas en el pódcast han suscitado diversas reacciones, consolidándolo como una de las series más vistas y consumidas en el ámbito digital.

Carlos Orozco y sus compañeros de OUKE suelen tener miles de usuarios conectados en su pódcast. Foto: captura/Youtube

Resumen: Carlos Orozco se pronuncia tras renuncia en vivo del 'Chavo'