Carlos Orozco recibió fuertes críticas luego de la sorpresiva renuncia de Diego Maita, conocido como 'Chavo', del exitoso programa de YouTube OUKE. La despedida en vivo de Maita tomó por sorpresa a sus compañeros, mientras que en redes sociales se intensificaron los comentarios, apuntando a Orozco como el principal responsable de la salida del integrante que formaba parte de la producción de la Roro Network.

En la más reciente emisión de OUKE, 'Chavo' sorprendió a la audiencia al anunciar su partida, expresando su agradecimiento por el tiempo compartido en el programa liderado por Carlos Orozco, Daniel Marquina y Macla Yamada.

¿Por qué Carlos Orozco es criticado por la salida de 'Chavo' de OUKE?

La renuncia de 'Chavo' no solo ha impactado a los seguidores de OUKE, sino que ha desatado una serie de críticas dirigidas a Carlos Orozco, uno de los conductores del programa. Los cibernautas señalaron a Orozco de haberlo expuesto a "humillaciones", afirmando que fue su comportamiento lo que provocó la renuncia. Un usuario escribió en la plataforma: “(...) Lo lograste tú, Orozco, disfrazando el bullying de entretenimiento. Convertiste a 'Chavo', tu compañero con sobrepeso, en el blanco de humillaciones, hasta forzarlo a abandonar tu programa de farándula”, escribió en X.

En respuesta, Orozco comentó en tono sarcástico durante el programa: "Al fin lo lograron, gente". Sin embargo, muchos seguidores lo acusaron de evadir la responsabilidad por la salida de 'Chavo', afirmando que fue su comportamiento lo que provocó la renuncia. Este comentario incrementó aún más las críticas hacia el presentador, que ya enfrentaba cuestionamientos sobre su trato hacia su equipo.

“Como cuando aburres a tu flaca para que te termine porque no sabes cómo hacerlo tú mismo. Lo lograste, Roro, no cuidas a tus talentos”, afirmó otro usuario en la publicación que compartió Orozco en Instagram tras la despedida de 'Chavo. Además, algunos usuarios mencionaron que el conductor de OUKE se está dejando "consumir por su personaje".

¿Por qué 'Chavo' renunció a OUKE en vivo?

La renuncia de Diego Maita, conocido como ‘Chavo’, fue un momento inesperado para el equipo de OUKE. Durante una edición reciente del programa, Maita, visiblemente emocionado, anunció que se retiraba del canal. “Desde que llegué aquí me he sentido muy contento y he aprendido demasiado. Pero toda la vida fluye y crece”, expresó en su mensaje de despedida. Además, agradeció a sus compañeros y les deseó lo mejor para el futuro del programa. "Que crezca OUKE y Carlos, que tu nuevo equipo de trabajo te ayude a crecer", concluyó.

El anuncio tomó por sorpresa a Carlos Orozco, Daniel Marquina y Macla Yamada, quienes aparentemente no sabían de la decisión de su compañero. 'Chavo' agradeció el apoyo brindado por sus compañeros y deseó lo mejor para el futuro del programa. Aunque no explicó detalladamente las razones de su salida, las palabras de Maita reflejaron una mezcla de tristeza y gratitud.

Aunque no detalló las razones de su salida, sus palabras parecieron indicar que estaba listo para emprender nuevos proyectos. De hecho, en su cuenta de Instagram, 'Chavo' compartió una serie de fotos junto a Carlos Orozco, acompañadas del mensaje: "Mi ‘viejo’ (ausente) que me enseñó a pensar en grande". Asimismo, en X, dejó entrever que se encontraba trabajando en algo nuevo, lo que emocionó a sus seguidores, quienes lo llenaron de mensajes de apoyo.

Mensaje de despedida de Diego maita. Foto: Instagram/chavosingorra/carlosorozco

Carlos Orozco se pronuncia tras la renuncia de 'Chavo'

Una vez que 'Chavo' anunció su salida del programa, Carlos Orozco no tardó en pronunciarse sobre lo ocurrido. El conductor optó por hacer comentarios sarcásticos. "Lo lograron, gente, lo rompieron. Qué fuerte", mencionó durante la transmisión, sonriendo mientras se dirigía a la audiencia.

Además, tras la salida de 'Chavo' de OUKE, el conductor publicó una foto en su cuenta de Instagram donde aparecía junto a Maita, acompañada del mensaje: “Adiós Diego, realmente fue un placer”, seguido de un emoji de cuchillo.