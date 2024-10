En medio de la complicada situación que atraviesa Andrés Hurtado, quien enfrenta prisión preventiva de 18 meses, su hija mayor, Josetty Hurtado, ha decidido mantenerse activa en redes sociales y continuar con su trabajo. Sin embargo, esto no ha pasado desapercibido y ha provocado una ola de comentarios y críticas hacia la creadora de contenido. Muchos han cuestionado su forma de manejar la situación familiar en paralelo a su actividad pública.

Ante las constantes críticas, Josetty finalmente decidió romper su silencio y utilizar sus plataformas digitales para aclarar su postura y defender su carrera. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo Josetty en medio de este complicado momento?

Josetty Hurtado reaparece en redes y defiende su trabajo:"Soy una artista"

En su mensaje, Josetty Hurtado fue contundente al responder a los detractores que han cuestionado su actividad en redes sociales y la han criticado por no abordar públicamente el caso de su padre, Andrés Hurtado. "Por ahí dijeron que solo hacía 'Get readies with me' (Alístate conmigo), y no, yo no sé de maquillaje profesional, yo trabajo con prostéticos. Se viene más", expresó en uno de sus videos de Instagram. Josetty quiso dejar claro que su trabajo en redes sociales va más allá de las simples tendencias y tutoriales, destacando su capacidad de crear contenido artístico y diferenciado.

Además, la influencer reafirmó su identidad profesional y su amor por su trabajo, añadiendo que su carrera está basada en la creatividad y la innovación. "Soy una artista, vamos por más", dijo con determinación en su video. Con esta declaración, Josetty dejó en claro que su enfoque está en seguir desarrollando su carrera de influencer, a pesar de los problemas que atraviesa su familia.

Magaly Medina toma distancia de Andrés Hurtado y sus hijas

En paralelo, la situación legal de Andrés Hurtado ha generado diversas reacciones en la farándula peruana. Una de las voces más conocidas en el medio, Magaly Medina, aprovechó su programa del 25 de setiembre para aclarar su relación con el presentador, marcando una clara distancia. A raíz de rumores que la vinculaban socialmente con Hurtado, Medina fue enfática en señalar que no ha mantenido ningún tipo de relación cercana con él, a pesar de algunas imágenes que los mostraban en reuniones sociales. "Yo sí le tenía cariño a Josetty, hizo que yo bajara un poco la guardia y que le permitiera ser invitado a mi programa", comentó Magaly.

Magaly Medina marca su distancia con Josetty y Gennesis Hurtado, hijas de 'Chibolín'

Medina también reveló que, a lo largo de su carrera, había evitado tener cualquier tipo de acercamiento con Andrés Hurtado debido a rumores que circulaban sobre él en el mundo del espectáculo. La presentadora recordó que existían especulaciones sobre posibles vínculos de Hurtado con figuras del crimen organizado, lo que siempre la hizo mantener una distancia prudente. "Sabíamos un poco lo de ‘Vaticano’ antes de que se le comprobara, pero los indicios que teníamos eran bastante fidedignos", señaló Medina, agregando que estos rumores fueron suficientes para que ella decidiera no interactuar con él socialmente.