Moby cancela gira del libro donde cuenta su romance con Natalie Portman

El músico estadounidense Richard Melville Hall, conocido a nivel mundial como Moby, canceló la gira promocional por europa de su polémico libro "Then It Fell Apart" , que le ha traído más de un dolor de cabeza.

En el material, el intérprete de "Why Does My Heart Feel So Bad" contó detalles de su supuesta relación que mantuvo con la actriz Natalie Portman.

Según el artista de 52 años, él tuvo encuentros amorosos con la ganadora del Oscar, tras conocerse en el backstage de uno de sus shows en Austin,Texas.

"Nos besábamos debajo de árboles que tenían muchos siglos. A la noche, me llevó a su habitación y nos acostamos uno al lado del otro en su pequeña cama. Luego de que se durmiera, me alejé cuidadosamente de sus brazos.Por algunas semanas traté de ser su novio, pero no funcionó", mencionó Moby.

Además, Melviell relató que Portman fue quien terminó con el romance, pues ella le confesó que había conocido a otra persona.

Tras las declaraciones del músico, la actriz salió con todo y negó que haya sido novia de Moby.

"Me sorprendió escuchar que él, del poco tiempo en que lo conocí, diga que salimos juntos porque mi recuerdo es un hombre mucho mayor que se estaba volviendo espeluznante conmigo cuando acababa de graduarme de la escuela secundaria", comentó la celebridad a Harper's Bazaar.

Ante esto y para evitar preguntas sobre el romance, Moby se vio obligado a suspender su gira.

"Todas las apariciones públicas en el futuro próximo", se lee en la página web del músico.

Pide disculpas

Tras el alegato de Portman, el intérprete de "Natural Blues" se disculpó en su cuenta de Instagram. "Asumo que fue desconsiderado de mi parte no avisarle a Natalie previamente que iba a ser incluida en mi libro, y fue igual de desconsiderado no respetar su reacción. Odio el haber podido llegar a causarle malestar tanto a ella como a su familia", escribió. "También acepto que, considerando la dinámica de una relación de casi 14 años de diferencia, debí haber sido más responsable y respetuoso con Natalie cuando nos conocimos hace casi 20 años".