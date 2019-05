Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán retoman relación, según "Peluchín" [VIDEO]

Las pruebas de Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán en un relación vuelven a causar polémica tras la ausencia de 'stories' de la salsera durante un viaje a Madrid y la difusión de una imágenes que comprobaría que ambos estuvieron en el mismo lugar de hospedaje.

El programa online "Instarándula" publicó unas fotos que pusieron en evidencia el reencuentro en Colombia de la salsera y el futbolista, el rumor de su reconciliación sonó más fuerte en las redes, pero en poco tiempo logró alcanzar a los medios televisivos.

Pese a que la expareja aún no ha confirmado la reconciliación de su relación, una fuente cercana a la pareja lo reveló para el programa de Latina.

Rodrigo González divulgó la confirmación de la relación amorosa de Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán en la trasmisión de su programa "Válgame Dios".

El conductor sostuvo un celular desde donde leyó la información que confirma a la nueva pareja, según fuentes de un diario local.

"El ruso (Jefferson Farfán) se reconcilió con la reina del 'totó' (Yahaira Plasencia), el sapito y la cantante hace mucho viene conversando, él para demostrar cuánto la quiere le ha contratado el productor de Maluma, para que se encargue de su carrera, otra vez empezó a invertir, es su fuerte. Ojalá esta vez, no le fallen", confirmó el conductor más conocido como "Peluchín".

Sin embargo, hace un mes un amigo del seleccionado nacional confesó que había hablado con él sobre la polémica que se generó tras los misteriosos viajes de la salsera a Europa.

“El día que escuché eso (posible encuentro entre Yahaira Plasencia y Jefferson), lo llamé (a Farfán) y hablamos. Me dijo que estaba harto de que cada vez que ella (Yahaira) viaja a un sitio, lo involucren. Me aseguró que no tiene nada con ella, le creo y espero que sea así”, reveló.

Cabe resaltar que la popular 'Reina del totó' y el futbolista pusieron fin a su relación hace cuatro años, en la actualidad, ambos se encuentran solteros.