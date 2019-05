“Nunca supe si era buen guionista hasta que escribí ‘Barry’”

En la primera temporada de ‘Barry’ veíamos la historia de un asesino a sueldo que a la vez era un aspirante a actor que asistía a clases de actuación. Esta comedia negra fue un éxito de audiencia y logró tres EMMYS de la mano de Bill Hader, parte de una generación de Saturday Night Live, programa que dejó porque le produjo “demasiada ansiedad”. En una entrevista para HBO, el actor, quien además es guionista, cuenta en qué se basó para la segunda temporada después de que el protagonista actuara por primera vez por interés propio.

“No se trataba de un trabajo o un contrato, sino de tener finalmente la vida que él siempre había querido y de tratar de protegerla. Pero ahora se ha vuelto violento con ese fin, así es que está preguntándose qué llegó primero. ‘¿Yo ya era un asesino? Frente a la pregunta de si uno puede cambiar quién es, tienes grandes preguntas existenciales y un tipo es el loco de los asesinatos, nadie quisiera simplificarlo demasiado, así que hay que hablarlo con sinceridad”.

¿A qué crees que se debió el éxito de la serie?

No lo sé, no tengo ni idea de cómo funcionan las cosas. O sea, eso fue lo que aprendí en Saturday Night Live: lo que más trabajo te da y lo que más te hace transpirar, al final no deslumbra a la gente, les parece que... estuvo bien. Y luego con John Mulaney (guionista)decíamos; “ah, bueno, hagamos esto de Stefon, pero sin darle demasiada importancia. Y eso explotaba. Los especiales de Vincent Price habían llevado mucho trabajo, pero solo les gustaron a 5 personas, ¿y lo otro fue un éxito? Así es que dejé de pensar en eso y ahora pienso: Simplemente voy a tratar de hacer lo mejor posible, dar todo de mí, con el talento que tenga en ese momento e intentar rodearme de gente mejor que yo.

¿Podemos hablar de tu Emmy? Leí que te escondiste en el baño después...

Sí, sí que me escondí en el baño después. No creí que fuera a ganar, por lo que estaba ahí sentado como si nada. Pensaba: “bueno, voy a ir a la fiesta, voy a tomar algo y después me voy a ir a casa, porque al día siguiente comenzaremos a grabar la segunda temporada”. Y luego... gané. Y de pronto me estaban entrevistando, y te empiezan a pasar de canal en canal, hasta que miré a mi agente y le dije: “necesito ir al baño”. Me metí en un cubículo, me senté y estaba, así como (respira fuerte), “¿qué pasó?” Creí que se lo darían a Donald (Glover) o a Ted Danson; pensé que sería uno de ellos.

Eres muy autocrítico, ¿cómo sobrellevas los elogios que recibes?

Nunca supe si era bueno como guionista o no hasta que empecé a escribir la serie. Entonces sentí que había encontrado en qué era bueno. A veces lleva un tiempo darse cuenta. En SNL me convencí de que no era muy buen guionista porque no sabía escribir sketches.

¿Sientes la necesidad de tener todo eso?

Puede sonar pretencioso, pero si te consideras un artista, tienes una idea, una visión, intentas llevarla a cabo. Y cuanto más tiempo y más control tengas, mejor podrás priorizar aquello que realmente te importa. El otro aspecto es algo que aprendí en SNL, y es que quiero cometer mis propios errores. Preferiría caer sobre mi propia espada que ser parte de algo que no controlo.❖