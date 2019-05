Carloncho y 'Marianita' son vinculados en romance, pero él reacciona así [VIDEO]

Carloncho quedó sorprendido al ver a 'Marianita' ingresar al set de "En boca de todos" en medios de los rumores de una posible relación. El conductor no pudo ocultar su molestia en el rostro que se mostró serio en todo momento.

La locutora de 21 años, es su compañera en el programa radial que lleva años como uno de los mejores en el rubro del entretenimiento.

Al parecer, ellos habían llegado a un acuerdo, pues la locutora ingresó diciendo la siguiente frase: "Perdóname, Carloncho", luego agregó: "Mañana no salgo al aire, ya la vi".

Las primeras palabras del conductor tras la sorpresa de su compañera en el set de televisión, cambio a un clima de tensión en el equipo de producción de "En boca de todos".

"Sí estoy molesto porque yo salgo con una persona y este tipo de cosas no me gustan. Sí, es mi amiga, pero el video previo que se presenta, no se presenta como tal", explicó Carloncho.

Pero antes, la locutora tuvo palabras de halago hacia su jefe y aprovechó para declarar su admiración. "Toda la vida te he admirado, estoy feliz de estar a tu lado", reveló la joven.

Sin embargo, pese a que ella negó alguna relación que la involucre con él que no sea del ámbito profesional, los compañeros de Carloncho en America TV, continuaron presionando al locutor para que confiese quién es su novia actual si no es la locutora.

"Entonces, yo sí tengo una pareja y no tengo que decir quién es, y este tipo de cosas no me gustan para nada. En el escenario de la broma lo entiendo, totalmente lo entiendo y lo voy a entender. También entiendo la efusividad que puede tener 'Marianita' para una oportunidad que se le puede presentar, a mi sinceramente, este tipo de vínculos, sinceramente, no me gustan", concluyó el conductor de 'En boca de todos'.

Carloncho y Marianita son vinculados en romance, pero él reacciona así