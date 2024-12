La película que protagonizó Hugo Sotil: “Cholo” de 1972

Este lunes 30 de diciembre, en la madrugada, falleció Hugo Sotil, uno de los más grandes futbolistas peruanos. Si bien su referencialidad no admite cuestionamientos, son pocos (y suficientes para constatar de qué estaba hecho) los documentos gráficos que tenemos de su paso por el fútbol. En 1972, en pleno auge de su carrera, el director y productor peruano Bernardo Batievsky, estrenó Cholo, película que tuvo en el rol protagónico a Hugo Sotil.

Pero no se trata de una película sobre fútbol. Es la historia de superación de un joven pintor con talento para el fútbol, que es otra cosa. Cholo no tuvo buenas críticas –la gente en las salas quería ver cómo se hizo gigante el cerebro del Deportivo Municipal, que solía llenar el Estadio Nacional por verlo a él, y no un drama- y permaneció oculta durante décadas. Pero en el 2021, la nieta de Batievsky, Andrea Franco Batievsky, presentó en el marco del Festival de Cine de Lima de ese año la versión restaurada de la película.

Cholo la pueden encontrar completa en YouTube. En ella, vemos a Toto Terry, Roberto Drago, Fernando Larrañaga, Hernán Romero, Juan Luis Pereira de El Polen y varios personajes de época. Pero la otra protagonista de Cholo, es el escenario citadino limeño, setentero, de ambiente naranja, una ciudad de Lima reconocible a pesar del paso del tiempo.

Sotil, que no era un actor profesional, pero sí un ídolo deportivo, hace su mejor esfuerzo. Su personaje, llamado como él, busca superarse a punta de trabajo, ese era uno de los valores que Batievsky quiso proyectar.