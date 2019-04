Santi Lesmes y el irritante comentario que no le gustó a Kate Candela

Cada vez que una cantante de Son Tentación se va del grupo, sorprendentemente aparece en el programa de Gisela Valcárcel. Así pasó con Yahaira Plasencia, Daniela Darcourt y Amy Gutiérrez.

En esta oportunidad fue el turno de la cantante Kate Higa Candela, quien decidió dejar la agrupación a finales de 2018 y después de seis años de dar lo mejor de sí en la orquesta liderada por Paula Arias.

Kate Candela, quien ahora es solista, hizo su primera presentación en ‘El artista del año’ el último sábado. Para sorprender al público y al jurado, la salsera interpretó “Como una loba”, famoso tema de Milagros Hernández.

La ex ‘tentación’ recibió elogios de Adolfo Aguilar y Morella Petrozzi por su gran performance. Todo lo contrario pasó cuando le pidieron su opinión al español Santi Lesmes, a raíz de que solo le puso seis puntos.

"Para mí... Kate Candela, con esta actuación, es como diría un día más en la oficina”, expresó Santi Lesmes, lo que generó la gran sorpresa de Gisela Valcárcel. Sin embargo, la conductora le permitió seguir hablando al juez de baile.

“Creo que Kate lo ha hecho espectacular, pero hay que exigirle mucho más. Creo que hay sitio en el mundo de la salsa para una voz femenina, pero me parece que de momento Daniela Darcourt, Yahaira Plasencia y Amy Gutiérrez le llevan la delantera", señaló Santi Lesmes.

Antes de dar espacio a los demás concursantes, el expanelista de ‘Cuéntamelo todo’ le dio un consejo a Kate Candela. "Tienes que aprovechar... ¡Tienes que aprovechar! Este concurso te servirá para adelantarlas y posicionarte. Tengo que exigir mucho más, cantas espectacular, pero yo no te la voy a poner fácil", sentenció el español ante una incómoda salsera.

Kate Candela le dijo adiós a Son Tentación

A través de Instagram, la salsera peruana dio a conocer que seguirá su carrera como solista, pero admitió que no fue una decisión sencilla para ella dejar la agrupación liderada por Paula Arias.

“Han sido días interminables, días de sentimientos encontrados, de pena y de mucha nostalgia. No ha sido fácil tomar esta decisión porque no fueron meses trabajando juntas, han sido 6 años de mi vida al lado de mujeres increíbles. Definitivamente esto no hubiera sido posible si Paula (Arias) no me hubiera brindado la mejor oportunidad de mi vida”, expresó Kate Candela el pasado 20 de diciembre.

“Gracias, gracias infinitas por haberme dejado ser toda una tentación, por dejarme conocer a un público maravilloso. Gracias por haber elegido la canciones indicadas para mí, canciones en las que plasmé mi alma, mi corazón y mi vida entera. Y ahora ustedes,mi público, millones de gracias más, mi club de fans. El team Son Tentación. Wow, difinitivamente sin ustedes no se puede hacer absolutamente nada y me han demostrado ser los más incondicionales durante estos años de mucho esfuerzo. Extrañaré todo esto, pero es momento de seguir de una manera independiente. Los amo infinito. Vuelvo pronto para cantar con ustedes desde el alma”, añadió en su mensaje de despedida.